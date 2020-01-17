反滲透法違法樣態說不清 陸委會將公布「參考案件類型」

「反滲透法」去年底強行通過，遭批綠色恐怖，圖為國民黨團曾戴黑色口罩抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

反滲透法已上路實施，陸委會發言人邱垂正昨天表示，母法並未授權制訂施行細則，為令外界了解違法樣態，跨部會小組將盡快推出「參考案件類型」給社會各界參考，釐清違法或不違法的行為樣態。並將盡快公布。

反滲透法引發社會疑慮，國民黨團總召曾銘宗表示，由此可見反滲透法當初訂定的倉促，留下的重大後遺症已經開始發酵。在野黨當時在協商就提出，反滲透法定義不明確，除了容易引起民眾恐慌，檢調單位也難認定，而當時預見的問題，現在已經浮現。

曾銘宗也質疑，跨部會小組要公布「參考案件類型」，但是母法並沒有訂定主管機關，這個小組也無法律授權基礎，到最後是否觸法的個案，仍必須要由檢調判斷，他認為，這個違法態樣公布只是形式上，實質意義不大，也無法消除反滲透法本身不明確的缺陷。

陸委會前天邀集外交部、法務部、內政部籌組「因應反滲透法施行協調小組」。邱垂正表示，剛通過的反滲透法沒有授權制訂施行細則，但各界非常關切適用問題，主管機關將基於各項主管權責，從立法背景精神及既有法規提出參考案件類型，盡快提供外界。至於是否涉及違法的事實認定，以及法律適用的最後判斷，必須由司法機關認定。

邱垂正說，協調小組將持續追蹤執法狀況、蒐整案例，並進行滾動式檢討，如有修法需求，將由各主管機關領銜修法。

被問到國民黨副秘書長蔡正元和孫天群、王立強等人的微信對話是否違反反滲透法，邱垂正表示，王立強案已進入司法程序，陸委會尊重司法單位的調查；反滲透法不溯及既往，原則上沒有違法的問題。

蔡正元昨天表示，用假共諜陷害正當的商人真凶還沒浮出，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜，到處汙衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。

另外，針對香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽昨天在港媒撰文，指陸委會擬設立禁止「香港惡棍」入境的名單，邱垂正表示，對於入出境管理，本有既定規範，除持續精進相關機制，政府對於各香港社團訴求都會考慮研究評估，並參酌國際社會做法審慎處理。