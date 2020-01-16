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扮演輔選機器 周錫瑋倡：黨主席不參選

2020-01-16 21:07聯合報 記者鄭媁／即時報導

國民黨2020敗選，前台北縣長周錫瑋今在臉書提出三主張，包括各種選舉，國民黨必須推出至少3分之1、40歲以下的候選人新生代，30歲以下優秀同志優先提名；未來黨主席不參選、不擔任任何公職，全力輔選，讓黨成為單純的輔選機器。他認為，黨主席應建立「集體領導制」，才能更貼近民心。

周錫瑋表示，未來的國民黨主席要做什麼？這次選舉結果，代表國民黨失去多數台灣人民的信任，他們要維繫國民黨僅存的一口氣、要維繫支持者的團結，等待國民黨再起的時機。

周錫瑋說，這次大選2300萬人做主、選擇了未來４年台灣的生活方式，這就是中華民國民主法制真正的價值。552萬選民，支持國民黨的傳統價值，但是817萬選民告訴他們不認同國民黨。所以國民黨必須去蕪存菁、必須揮刀改革。

周錫瑋說，他選前在高鐵站，看到許多年輕人擠爆車廂，回家投票。知道情勢不好，但他仍期盼他們成為「英文翻國語」的力量，事實上，今年118萬「首投族」，有多少投給國民黨？恐怕20%都不到。

周錫瑋說，過去20年每次選舉，選票都教訓他們：國民黨沒有新面孔，可是，他們一再犯錯。國民黨距離基層非常遙遠、國民黨的人才斷層非常嚴重，所以他主張，下一屆黨主席任內，每一次公職選舉，都必須推出至少三分之一40歲以下的候選人，30歲以下優秀同志優先提名。

當然，國民黨還可能繼續輸，但是，國民黨必須加快世代交替的步伐，必須以戰養戰、必須從選舉中發掘人才、培養人才，國民黨才有一絲喘息的可能。周錫瑋說，他也要提醒大陸，選舉結果證明，林鄭月娥處理香港的方式，台灣人完全無法接受。而「環球日報式」的恐嚇，對台灣人一點都不管用，反而激起更多的嘲笑、更強的反感。

周錫瑋說，對手817萬支持者根本不在乎「誰是國民黨主席？」552萬國民黨支持者也不在乎，可是台灣民主法治必須有個強有力的在野黨，所以國民黨必須存在。國民黨不能再繼續黨主席獨大的領導模式，要讓各階層、各方面的代表來集體領導，讓國民黨更貼近民心，實際反映老百姓的聲音。

周錫瑋說，他們都厭倦密室權謀、討厭算計權位，所以他呼籲未來的黨主席在任期內，不參選、也不擔任任何公職，單純的作一個輔選人、抬轎者，唯一任務就是讓國民黨再次獲得台灣人民的信賴、再次證明國民黨有執政的能力。國民黨的重建之路，絕對困難重重，民進黨肯定會拉緊他們脖子上的繩圈

打掉重練，是對付國民黨這個百年老妖唯一的辦法。呼籲支持者一起陪國民黨重生、一起中華民國的民主法制努力。

國民黨周錫瑋

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