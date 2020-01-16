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內閣續任 蘇貞昌：沒有空窗期、蜜月期

2020-01-16 20:48聯合報 記者林河名／台北即時報導

行政院今天舉行選後第一次院會，行政院長蘇貞昌表示，「行政團隊得以繼續在這裡為國家服務，就是因為人民對我們有更重的託付」，內閣續任，就是沒有施政空窗期、銜接期、蜜月期。

蘇貞昌晚間透過臉書表示，下禮拜就是農曆新年，是國人和家人團聚的日子，政府務必戰戰兢兢、方方面面準備好，守護國人返鄉路程的每一里路。

蘇貞昌去年1月14日就任，已滿一年。他在行政院會以「就任一周年，繼續為福國利民努力」指出，在這一年間，行政院共核定重大計畫255件，超過百億元有40件以上。他要求所有內閣團隊成員務必全力以赴，持續保有效率、快速反映民意，施政要有感，「所以，政策跟團隊是隨時檢討，隨時調整」，「我們一定要做到不讓人民失望，請大家共同努力」。

蘇貞昌表示，從2016、2018到2020年，連續幾次重大選舉，大家應可深刻感受，民心變化非常快速，對於施政的努力與成績，人民都看得見，且有智慧判斷，「人民會透過選舉，給政府無情的評價，但也從來不吝於給你機會，這就是台灣民主最可貴的地方」。

他說，接下來，行政團隊還有許多重要的施政要立即展布，包括總統新的施政目標、各界殷切的期待、歷年積累待解的問題，「我都會立即交代下去，請相關部會馬上來跟我報告」。

對於立法院這個屆期未能通過的重大法案，蘇貞昌要求各部會重新盤點；總統提出的下一階段政見，也請國發會綜整羅列，並切實管考執行情形；就長期而言，攸關國家百年基業的典章制度，比如更為合宜的政府組織、人事制度、法律規章，防止貪腐、樹立官箴、強化基礎建設等，都要陸續啟動，讓國家更為完善。

蘇貞昌表示，1月11日總統大選，蔡總統以817萬票的歷史紀錄順利當選連任，這樣的選舉結果，不只是因為總統捍衛台灣主權、守護民主，也代表這3年半來總統的施政，獲得人民支持，同時也是國人對於行政團隊的努力給予肯定。

蘇貞昌特別感謝民進黨立院黨團在推動婚姻平權上，和行政院一起努力，沒有退縮，在歷史的關鍵時刻，堅持對人權的保障，儘管在這次選舉過程中，同樣也遭到不同陣營候選人以反同議題進行政治操作，但選舉結果證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

他感謝前閣揆林全、賴清德，為多項施政打下堅實基礎，並感謝多個和我國理念相同的民主國家，總在台灣國際空間被限縮、打壓之際，為我國發聲。

蘇貞昌還提到，「守住非洲豬瘟」讓國人還有豬肉可吃，是他到任何場合宣講時，人民最有感的一件事。

行政院長蘇貞昌。圖／聯合報資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報資料照片
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蘇貞昌行政院

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