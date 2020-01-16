歐總團隊拜會僑委會 吳新興感謝支持民主臺灣

歐洲臺灣商會聯合總會由總會長劉淑慧率領一行8人返臺訪問，並於15日拜會僑務委員會，由委員長吳新興親自接待。劉淑慧並親自遞上將於今年五月於德國法蘭克福舉辦的「歐洲臺商聯合總會第26屆第3次理監事聯席會議」邀請函予吳新興。

吳新興首先感謝大家返臺參與選舉，以實際行動支持臺灣的民主發展，他接著說，海外僑胞雖然票數不多，但卻意義重大，因為僑胞返臺投票代表著對臺灣的支持，並對臺灣的人民與民主發展打氣。他強調，僑委會對僑胞的服務不分黨派及立場，只要是支持臺灣的僑胞，都是僑委會服務的對象。吳新興表示，世界各地臺商在各個領域都很優秀，也藉著自身的專業與人脈，努力地位臺灣發聲，讓世界看見臺灣。

劉淑慧表示，本次回臺除投票外，最重要的就是回娘家，親眼見證臺灣的民主歷程與經建發展。她回想起吳新興剛上任委員長訪問德國時，曾鼓勵劉淑慧能擔任歐洲臺商聯合總會的總會長，如今在大家的支持下，有幸能擔任總會長的職務，希望能帶領歐洲臺商更加蓬勃發展，並積極將臺灣推向世界舞臺。

座談中，歐洲臺灣商會聯合總會名譽總會長蔡國泰及劉文堂均提出各項建議，本次訪團亦拜會外交部、科技部TTA臺灣科技新創基地、經濟部、外貿協會及立法院等相關部會。

吳新興（前排中）、劉淑慧（前排左3）與訪團合影。圖／僑委會提供 分享 facebook