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立院協商總預算案 統刪246億

2020-01-16 17:29聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，立法院長蘇嘉全（右）表示，朝野黨團達成共識...
立法院舉行全院談話會，決議召開臨時會，立法院長蘇嘉全（右）表示，朝野黨團達成共識，決議召開臨時會，處理一○九年度中央政府總預算案。記者曾學仁／攝影
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立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商109年度中央政府總預算案。經討論後決議，109年度中央政府總預算統刪比率約1.17%，至少達246億元；較去年統刪1.19％少了0.02%，但刪除金額增加了6億元。

根據審查報告，今年度歲出預算編列2兆1022億元，歲出金額相同，為20多年來首度中央政府總預算收支平衡；總預算案在各委員會皆已初審通過，但刪除比率不到千分之一，相當有限。因此，今天朝野協商除了處理各黨團所提出的1203件提案，也照過去慣例，設定一個總預算「通案刪除」比率。

民進黨團總召柯建銘表示，109年度總預算有70%是法定部分，可以刪減的只剩下30%、約6000億元左右。他呼籲，選舉已結束，國家要有新的開始，政府依然要繼續投資，大家應該理性面對總預算，統刪部分，定在240億元已足夠。

國民黨團總召曾銘宗則主張，至少須比照去年度的統刪比率、金額，不可低於1.19%、240億元，最後在蘇嘉全斡旋下，朝野達成刪減246億元共識，換算比率約1.17%。

在統刪的11項預算中，國民黨團針對「政令宣導費」及「大陸地區旅費」兩項提出意見。曾銘宗指出，大選已結束，網軍該發揮作用的也都發揮了，為避免再有網軍事件，政令宣導費要大幅刪減才合理；民進黨團幹事長管碧玲回應，政令宣導費包括防疫、反毒等事項，大砍經費前務必三思。經討論，蘇嘉全裁示，刪除比率從5%調升至15%，約刪減1.41億元。大陸地區旅費部分，除國民黨團，親民黨團也提出要增加刪減比率意見。經討論，蘇嘉全裁示，刪減比率從10%調升至40%，約刪減2520萬元。

另外9個項目刪減比率未更動，分別為國外旅費及出國教育訓練費刪減5%、委辦費刪減3%、房屋建築養護費刪減4%、車輛及辦公器具養護費刪減4%、設施及機械設備養護費刪減4%、軍事裝備及設施刪減4%、設備及投資刪減5%、對國內團體之捐助與政府機關間之補助刪減4%、對地方政府之補助刪減3%。

蘇嘉全旅費國民黨

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