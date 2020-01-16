親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國號論述引爭議
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

黨產會凍7億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32聯合報 記者鄭媁／即時報導

黨產條例通過後，國民黨2016年8月間提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，此舉遭黨產會認為要處分名下財產，緊急凍結帳戶，因此國民黨帳戶內3.5億元及4億6800萬元支票共7億多元被凍結；國民黨提告欲撤銷黨產會的行政處分，台北高等行政法院歷經3年餘審理，今下午4點宣判，認定原處分無違法，判決國民黨敗訴，可上訴。國民黨今回應，對此一判決深感遺憾，將依法上訴最高行政法院，以維權益。

國民黨指出，105年9月20日第一次凍結國民黨永豐銀行帳戶存款、命台銀本行支票禁止兌現，北高行於105年11月4日曾經停止執行，黨產會隨即召集臨時委員會，未經調查，罔顧國民黨是將其中兌現支票5200萬元，全數作為當年8月全體員工薪資的事實，且永豐銀行帳戶中有本黨105年1月至9月黨費收入2.2億元，即以國民黨有脫產疑慮，執意作成相同處分，凍結永豐銀行帳戶存款及台銀本行支票九紙。此後，黨產會即實質管理國民黨前述帳戶金額及支票支用方式，共計8億3220萬元。

國民黨指出，黨產會在105年11月7日上午8點30分召開臨時委員會，該會議於同日上午9點9分結束，但凍結處分的書面文件竟於8點50分即已傳真送達臺灣銀行及永豐銀行，他們想調查該次會議是否在足額委員出席情況下作成會議，黨產會竟稱已無會議錄音。

國民黨指控，由此可見黨產條例要求國民黨提出70年前書面資料的不合理處，公務機關2個月錄音就遺失，國民黨卻需提出70年前的資料，以證明資產取得為合法。顯然在民進黨政府執政下，行政機關遵守法治之情形，每況愈下。

國民黨表示，現法院對於黨產會凍結處分明顯的違法瑕疵，不認為有違法之處，並駁回國民黨起訴，國民黨認為，行政法院作為法律守護者，實應正視行政機關法制崩壞的情形，發揮撥亂反正責任，法治為民主國家不可缺少之要素，為維持正常法治國家之運作，國民黨將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。

國民黨黨產會民進黨

延伸閱讀

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會...

鍾小平要回家：國民黨不回到一中各表 選百次輸...

九二共識新意涵 國民黨主軸鎖定「民主保台」

影／代理國民黨秘書長 曾銘宗邀青壯派進體制內...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

全國得票率第一 陳亭妃1月18日感恩音樂會發2千福袋

2020-01-16 16:09

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05

影／謝金河爆韓國瑜「不喝酒睡不著」 韓辦斥:不實說法

2020-01-16 16:32

從政不靠爸 民進黨綠委多從助理做起

2020-01-16 14:16

蘇貞昌自評：堅持婚姻平權、有豬肉可吃人民最有感

2020-01-16 13:05

謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54

高雄人不是塑膠做的！「罷韓」聲量揭密韓國瑜的雙殺危機

2020-01-16 11:54

台北、布拉格簽姊妹市 台灣穿山甲將住進布拉格動物園

2020-01-16 10:12

布拉格市長對中國強硬？ 柯文哲：只是不喜歡被壓迫

2020-01-16 10:11

2022台北市長人選？ 柯文哲：有興趣的人都可以開始準備

2020-01-16 09:38

蔡正元：不要以為編造假共諜贏得選舉就可保平安

2020-01-16 04:16

謝金河指韓國瑜「不喝酒睡不著覺」 韓辦發聲明駁斥

2020-01-16 03:58

反滲透法明起生效 總統指示持續宣導

2020-01-16 00:53

反滲透法公布才提配套 國民黨團決聲請釋憲

2020-01-16 00:47

總統簽署反滲透法 稱不影響兩岸交流

2020-01-16 00:30

姊妹市風波／柯文哲訪布拉格 指大陸「不應製造困擾」

2020-01-16 00:21

長輩圍爐 韓國瑜「以茶代酒」致意

2020-01-16 00:16

選後蔡思對話 學者：需逐步建互信

2020-01-15 19:35

【重磅快評】蔡政府再伸手管媒體 只為防治自殺？

2020-01-15 19:34

羅文嘉林飛帆2天前口頭請辭 卓榮泰盼同進退

2020-01-15 18:48

罷韓 羅文嘉：交給高雄市民來判斷和抉擇

2020-01-15 17:06

促轉會：國安局林宅血案檔案 認為家博「嫌疑不大」

2020-01-15 17:01

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

羅文嘉、林飛帆任期到5月19日 去留問題還沒思考

2020-01-15 16:45

國台辦撼九二共識難 民進黨：活在過去無助兩岸發展

2020-01-15 15:55

蘇貞昌金鼠福袋亮相！4萬份一元福袋發民眾

2020-01-15 15:49

吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26

柯文哲被消失？外交部：支持城市外交 無需過度聯想

2020-01-15 15:15

反滲透法釋疑 政院指示陸委會成立小組討論違法行為

2020-01-15 14:45

【即時短評】蔡英文的「口諭憲法」 片面改變現狀？

2020-01-15 14:25

兩岸經貿交流密切 柯：親美友中戰略不變

2020-01-15 14:23

早起跑市政 鄭文燦暗酸「人家銷假上班，我每天上班」

2020-01-15 14:14

外交部僅在臉書登賀瑞普照 柯：不計較

2020-01-15 14:12

北市牽手布拉格 外交部臉書一度不見柯文哲

2020-01-15 14:10

反滲透法公告 朝野法律攻防戰展開

2020-01-15 14:08

反滲透法公告 蔡交辦3件事

2020-01-15 14:06

影／拚外交被外交部無視 柯文哲:沒有計較個人名聲

2020-01-15 13:12

【重磅快評】被消失的柯市長是不是蔡總統的家人？

2020-01-15 12:35

U值媒／如還不能罷免成功，我們要怎教育下一代？

2020-01-15 12:33
看更多

熱門文章

總統面前「左右轉失靈」挨批 憲兵壓力大：看電風扇在轉都覺得被羞辱

2020-01-16 01:28

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

國民黨主席為何非曾銘宗代理 柯建銘透露原因跟他有關

2020-01-15 18:15

謝金河指韓國瑜「不喝酒睡不著覺」 韓辦發聲明駁斥

2020-01-16 03:58

黃曙光接任參謀總長 劉志斌掌海軍

2020-01-15 18:07

別再嘆尾牙爛！政府這單位才心酸…連鼓掌都犯忌

2020-01-16 08:00

兩岸不能排除開戰風險 他問蔡英文「戰爭準備好了？」

2020-01-16 11:37

徐衍璞晉任首位原民血統上將 這件任務辦得圓滿周全

2020-01-15 18:53

吳斯懷辭立委是假議題 國民黨權力結構不許他辭

2020-01-15 20:29

昔日護航吳敦義現在喊下台 連勝文：十足警世黑色喜劇

2020-01-16 14:43

蔡英文母校發賀文出錯？網笑：百年名校也不怎麼樣

2020-01-16 12:31

孫大千：外國勢力撐腰助蔡英文當選 現對台磨刀霍霍

2020-01-16 08:50

蔡正元：不要以為編造假共諜贏得選舉就可保平安

2020-01-16 04:16

參選國民黨黨主席起手式！郝龍斌：無私、全心尋找黨中興之主

2020-01-15 18:40

感謝支持與陪伴 韓國瑜：擦乾淚為這片土地一起努力！

2020-01-15 21:18

國民黨選得不差？藍軍分析：多的200萬票都是蔡英文的

2020-01-15 17:22

歸納選後3談論重點 沈富雄：我全力幫國民黨起死回生

2020-01-16 11:17

反對助韓國瑜度過罷免危機！ 蔡詩萍：接受市民信任投票

2020-01-16 13:17

直言集／蔡勝選展現自信 國號論述徒惹爭議

2020-01-16 00:09

曾力挺選總統 董念台：玩政治插花 郭台銘是最大輸家

2020-01-16 09:44

蔡總統：我們已經是獨立國家 我們是中華民國台灣

2020-01-16 00:31

找黃國昌當民眾黨副主席？ 柯文哲：可以討論看看

2020-01-16 09:32

許信良：蔡英文執政最大貢獻是讓「台獨」泡沫化

2020-01-16 12:46

國民黨台南市黨部已遭拍賣要點交 慘敗後忙著搬家

2020-01-15 20:10

又是「婉君」的錯？從2014到2020 國民黨都在檢討她

2020-01-15 18:29

謝龍介：台灣前途由全體中國人決定？ 你不了解我們的心

2020-01-16 12:33

影／民進黨大勝打臉習近平 學者：年後兩岸可望有新局面

2020-01-15 18:00

北京搶奪「中國」二字 徐巧芯嗆國民黨「活該」

2020-01-16 10:55

「請連旗」畫面曝光 軍中菜編卻想到別的地方去

2020-01-15 17:05

台灣人為何選舉都愛賭這味？ 政壇打賭王每賭必輸卻花招最多…

2020-01-16 10:00

國民黨代理黨主席林榮德 兩岸磁磚業龍頭

2020-01-15 23:50

管碧玲：罷韓國瑜沒終止理由 成不成是高雄家務事

2020-01-16 09:21

比較三任國民黨主席 青壯派送吳敦義4字「讓人無言」

2020-01-15 16:42

好巧！吳敦義當選、辭職黨主席 都曾貼出彩虹照

2020-01-15 21:19

盧秀燕20年不敗選區翻綠 莊競程：砲灰變煙火

2020-01-16 09:33

吳欣盈689字談參選心得 「選舉讓我重開機」

2020-01-16 03:53

【重磅快評】蔡政府再伸手管媒體 只為防治自殺？

2020-01-15 19:34

【重磅快評】蔡英文的「這個國家」已定錨？ 或流亡中？

2020-01-16 12:03

新聞眼／猢猻散的敗黨 權鬥不休

2020-01-16 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

你可能也想看

Top