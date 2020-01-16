黨產會凍7億黨產勝訴 國民黨擬上訴

黨產條例通過後，國民黨2016年8月間提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，此舉遭黨產會認為要處分名下財產，緊急凍結帳戶，因此國民黨帳戶內3.5億元及4億6800萬元支票共7億多元被凍結；國民黨提告欲撤銷黨產會的行政處分，台北高等行政法院歷經3年餘審理，今下午4點宣判，認定原處分無違法，判決國民黨敗訴，可上訴。國民黨今回應，對此一判決深感遺憾，將依法上訴最高行政法院，以維權益。

國民黨指出，105年9月20日第一次凍結國民黨永豐銀行帳戶存款、命台銀本行支票禁止兌現，北高行於105年11月4日曾經停止執行，黨產會隨即召集臨時委員會，未經調查，罔顧國民黨是將其中兌現支票5200萬元，全數作為當年8月全體員工薪資的事實，且永豐銀行帳戶中有本黨105年1月至9月黨費收入2.2億元，即以國民黨有脫產疑慮，執意作成相同處分，凍結永豐銀行帳戶存款及台銀本行支票九紙。此後，黨產會即實質管理國民黨前述帳戶金額及支票支用方式，共計8億3220萬元。

國民黨指出，黨產會在105年11月7日上午8點30分召開臨時委員會，該會議於同日上午9點9分結束，但凍結處分的書面文件竟於8點50分即已傳真送達臺灣銀行及永豐銀行，他們想調查該次會議是否在足額委員出席情況下作成會議，黨產會竟稱已無會議錄音。

國民黨指控，由此可見黨產條例要求國民黨提出70年前書面資料的不合理處，公務機關2個月錄音就遺失，國民黨卻需提出70年前的資料，以證明資產取得為合法。顯然在民進黨政府執政下，行政機關遵守法治之情形，每況愈下。

國民黨表示，現法院對於黨產會凍結處分明顯的違法瑕疵，不認為有違法之處，並駁回國民黨起訴，國民黨認為，行政法院作為法律守護者，實應正視行政機關法制崩壞的情形，發揮撥亂反正責任，法治為民主國家不可缺少之要素，為維持正常法治國家之運作，國民黨將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。