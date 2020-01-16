全國得票率第一 陳亭妃1月18日感恩音樂會發2千福袋

相較於選後一片兌現「雞排祭品文」風潮，得票率全國第一的陳亭妃選擇不跟風，宣布1月18日（周六）下午3時起在小北成功夜市的感恩音樂會上，限量發送2千份喜氣福袋來慶祝，除了慶賀蔡英文、陳亭妃順利連任，並以感謝及溫馨的心情，謝謝支持者一路以來的陪伴與相挺。

立法委員陳亭妃表示，這次成功連任立委四連霸，不只是台南第一高票，還勇奪全國得票率第一名。為感謝大家熱烈支持，本周六舉辦感恩音樂會，黃妃、向蕙玲、許富凱、朱海君等大咖歌星將登台演唱，邀請民眾踴躍參加來聽歌，陳亭妃本人也將帶來從未發表過的神秘表演，感謝鄉親一路不離不棄，始終堅定支持陳亭妃。

陳亭妃強調，行政院副院長陳其邁、桃園市鄭文燦市長也將蒞臨音樂會，除了站台助講以外，更將帶來符合音樂會情境的演出。最後更會上演「雙妃合體」，演藝圈的黃「妃」和政壇的陳亭「妃」會擦出什麼火花？賣個關子，邀請鄉親好朋友當天一定要來現場一探究竟。