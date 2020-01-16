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民眾黨又想挖角黃國昌？ 徐永明：多談理念少談職位

2020-01-16 14:29聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

民眾黨準立委蔡壁如日前表示，若有機會邀請時代力量立委黃國昌擔任民眾黨副主席，「非常歡迎」。但蔡今天在立院受訪時則改口稱，「這問題不該來問我，也不要再消費人家了」。對此，時力黨主席徐永明表示，民眾選後並不關心職務分配，而是關心進入立院後的理念及表現，民眾黨應多談理念、少談職位。

蔡壁如今天上午出席第10屆立法院助理選務說明會時表示，關於是否挖角黃國昌這問題不應該來問她，應該要去問黃本人；媒體詢問，是否認為黃國昌就是副主席的好人選？蔡壁如再消毒表示，「真的不要再消費人家了。」

面對民眾黨繼選前邀黃國昌擔任不分區第一名後，再釋出挖角黃的訊息。徐永明呼籲，民眾黨成立至今尚未把理念跟價值說清楚，選後民眾關心的不是職位分配，是進到立法院理念及價值捍衛，應該多談理念、少談職位。徐永明說，黃國昌是人才，大家應共同支持，時力也不會藏私，會把黃視為公共財，共同提出對社會進步的公共議題促成討論

針對蔡壁如日前拋出「在野大聯盟」，民眾黨主席柯文哲今天則修正為「全民大聯盟」。徐永明表示，既然民眾黨也組成黨團，各政黨應提出優先法案，再尋求相同理念的議題合作，前置作業都還沒有做，現在談合作都是空談。徐說，優先法案一列出來，就能彰顯各黨團價值，時力不僅想瞭解在野黨團想法，也想知道民進黨在多數執政後，未來執政方向是否調整。

時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
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民眾黨黃國昌蔡壁如

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