蘇貞昌自評：堅持婚姻平權、有豬肉可吃人民最有感

行政院長蘇貞昌就任滿周年，今在院會中回顧閣揆任務，感謝民進黨團的委員，在推動婚姻平權上的共同努力，沒有退縮，堅持對人權的保障，也提到「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，這是國人最有感的事；發言人Kolas Yotaka表示，原規劃周年時舉行年終記者會，但總預算仍在審查中因此取消，以蘇院長今提示作為替代。

蘇貞昌今就「就任一週年，繼續為福國利民努力」做出提示，首先提到蔡總統以817萬票的歷史紀錄順利當選連任，代表這3年半來總統的施政，獲得人民的支持，同時也是國人對於行政團隊的努力給予肯定，而年輕人這麼關心國家未來，讓他們看到希望也感受擔子有多重，接下來施政團隊政策跟團隊是隨時檢討，隨時調整，一定要做到不讓人民失望。

這次選戰同婚議題讓區域立委疲於應戰，蘇貞昌則特別感謝民進黨團的委員，在推動婚姻平權上共同努力，沒有退縮，在歷史的關鍵時刻，堅持對人權的保障，而選舉結果也證明，進步價值是可以勇敢堅持的。

蘇貞昌也不忘感謝前院長林全、賴清德替多項施政打下堅實的基礎，讓政院在去年陸續展現成果，光是核定的重大計畫就有255件，超過百億元的也有40件以上。

「成績是一切，人民有感才是王道。」這句蘇貞昌上任所強調的話，他今也重提，認為團隊針對過去各種造成人民困擾的議題，迅速提出解決辦法，且不論是拚經濟、拚治安，或者像山林解禁這樣的議題，都審時度勢，提出整套的制度，而像「守住非洲豬瘟」，讓國人還有豬肉可吃，則是人民最有感的一件事。

為了打現在各部會也都已經很會善用新媒體，以靈活、有創意的方式，主動跟社會溝通，讓人民知道「有政府，會做事」。這就是部會首長願意打開腦袋，擁抱新事物，也充分授權、信任各部會社群小編的專業與活力。我希望這種主動宣傳、快速澄清的風格，務必要持續、與時俱進，成為施政的常態。