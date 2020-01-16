從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

許多民進黨立委都曾經是國會助理出身，包括立委當選人高嘉瑜、立院副院長蔡其昌、立委李俊俋、鄭運鵬、吳思瑤、張廖萬堅、黃國書等。鄭運鵬說，民進黨文化就是敢給年輕人機會，加上初選機制公平、年輕人也勇於挑戰；李俊俋說，民進黨給年輕人舞台，但「吃蚊子自己抓(台語)」，也要自己拚成績。

過去曾擔任前立委沈富雄辦公室助理的鄭運鵬說，他當助理其實僅一個半月，較長時間是在高雄協助都市規劃，2005年參加黨初選提名，當時50%民調、50%黨員票，儘管黨員票最後一名，卻靠民調拚到出線，另外，民進黨也勇於徵召新人到艱困選區，4年前他也是因桃園選區艱困，因此拚出成績。

鄭運鵬說，民進黨勇於給新人機會，但每個世代狀況也不太一樣，例如扁執政後期，當時因黨狀況不好曾有過斷層，但蔡總統上任開始，黨給新人的機會越來愈多，2020徵召謝佩芬、李問、吳怡農、賴品妤等新人挑戰艱困選區，因地方很有意見，黨也會承擔更多責任，所以方向要走、肩膀也要夠硬。

鄭運鵬說，只要新人有戰鬥力，即便沒勝選，黨內份量也會不一樣，但國民黨就是妥協太多，甚至許多國民黨新人都挑軟柿子吃，若連勝文當年選的是台南市長，即便輸也沒人會怪他，但卻挑軟的台北市長吃，結果功勞、苦勞都沒，這就是與民進黨文化及性格都不同的地方。