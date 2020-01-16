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大選蔡英文狂掃年輕選票？ 其實催票關鍵是這個

奧運資格賽中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

從政不靠爸 民進黨多立委都是助理出身

2020-01-16 13:05聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

許多民進黨立委都曾經是國會助理出身，包括立委當選人高嘉瑜、立院副院長蔡其昌、立委李俊俋鄭運鵬、吳思瑤、張廖萬堅、黃國書等。鄭運鵬說，民進黨文化就是敢給年輕人機會，加上初選機制公平、年輕人也勇於挑戰；李俊俋說，民進黨給年輕人舞台，但「吃蚊子自己抓(台語)」，也要自己拚成績。

過去曾擔任前立委沈富雄辦公室助理的鄭運鵬說，他當助理其實僅一個半月，較長時間是在高雄協助都市規劃，2005年參加黨初選提名，當時50%民調、50%黨員票，儘管黨員票最後一名，卻靠民調拚到出線，另外，民進黨也勇於徵召新人到艱困選區，4年前他也是因桃園選區艱困，因此拚出成績。

鄭運鵬說，民進黨勇於給新人機會，但每個世代狀況也不太一樣，例如扁執政後期，當時因黨狀況不好曾有過斷層，但蔡總統上任開始，黨給新人的機會越來愈多，2020徵召謝佩芬、李問、吳怡農、賴品妤等新人挑戰艱困選區，因地方很有意見，黨也會承擔更多責任，所以方向要走、肩膀也要夠硬。

鄭運鵬說，只要新人有戰鬥力，即便沒勝選，黨內份量也會不一樣，但國民黨就是妥協太多，甚至許多國民黨新人都挑軟柿子吃，若連勝文當年選的是台南市長，即便輸也沒人會怪他，但卻挑軟的台北市長吃，結果功勞、苦勞都沒，這就是與民進黨文化及性格都不同的地方。

過去也曾擔任張俊雄助理的李俊俋說，民進黨勇於培植新人，世代接棒才能持續壯大。但民進黨給新人舞台，是讓你去拚，拚到了才會是你的，就是「要吃蚊子自己抓(台語)」，不斷從國會助理、幕僚中，培養出優秀人才，也正因為這些新人有跟著歷練過，未來當立委實力更堅強，都是加分。

民進黨立院黨團書記長李俊俋。本報資料照片
民進黨立院黨團書記長李俊俋。本報資料照片
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民進黨立委鄭運鵬（右一）當選，宣布連任成功。記者張裕珍／攝影
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民進黨鄭運鵬李俊俋

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