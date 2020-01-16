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謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

2020-01-16 12:54聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣副縣長謝淑亞受國民黨徵召參選立委落敗，她在選後向縣長張麗善遞出辭呈，有近30位謝的支持者今天帶千份連署書，懇請謝叔亞留下繼續為雲林打拚；張麗善則表示，將全力慰留。

謝淑亞的支持者們今天帶上連署書前往雲林縣府陳情，支持者們訴求希望謝淑亞能留下來不要離開職位，張麗善因有公務在身，最後連署書由縣府參議劉秀珍接下轉達。

支持者代表賴美慧也帶來一封給謝淑亞的信，她說，選舉結果讓他們遺憾又錯愕，選前謝副縣長一句句鼓勵的話就要成真，雖然結果讓人震驚難過，大家也憤怒過、哭過了，但都已經收拾好心情。

賴美惠表示，今天大家化悲憤為力量，短短不到一天馬上號召所有人，連署了近千份連署書，當初是大家共同民意推舉謝淑亞參選，今天也有義務再把謝迎接回來。

她說，支持者們不畏懼強權、不畏懼壓力，他們永遠是謝副縣長的靠山，雲林縣需要謝淑亞、麗善縣長也需要謝淑亞，眾人對於謝淑亞的支持與愛不會因為選後動搖，希望謝副縣長可以揮別陰霾，等待時機東山再起。

張麗善昨天也證實謝淑亞已遞出書面辭呈，張表示，選舉只是階段性任務，這一年多來與謝淑亞搭配早有默契，她將全力慰留，盼謝以大局為重留下來，繼續為雲林鄉親謀福祉。

將近30位支持者懇請雲林縣副縣長謝淑亞留下。記者李京昇／攝影
將近30位支持者懇請雲林縣副縣長謝淑亞留下。記者李京昇／攝影
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支持者們帶著連署書，希望雲林縣長張麗善可以慰留副縣長謝淑亞。記者李京昇／攝影
支持者們帶著連署書，希望雲林縣長張麗善可以慰留副縣長謝淑亞。記者李京昇／攝影
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支持者代表賴美慧（中站立者）念出給雲林縣副縣長謝淑亞的一封信，期望為謝打氣加油。...
支持者代表賴美慧（中站立者）念出給雲林縣副縣長謝淑亞的一封信，期望為謝打氣加油。記者李京昇／攝影
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謝淑亞張麗善

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