謝淑亞辭雲林副縣長 支持者帶千份連署書懇請慰留

雲林縣副縣長謝淑亞受國民黨徵召參選立委落敗，她在選後向縣長張麗善遞出辭呈，有近30位謝的支持者今天帶千份連署書，懇請謝叔亞留下繼續為雲林打拚；張麗善則表示，將全力慰留。

謝淑亞的支持者們今天帶上連署書前往雲林縣府陳情，支持者們訴求希望謝淑亞能留下來不要離開職位，張麗善因有公務在身，最後連署書由縣府參議劉秀珍接下轉達。

支持者代表賴美慧也帶來一封給謝淑亞的信，她說，選舉結果讓他們遺憾又錯愕，選前謝副縣長一句句鼓勵的話就要成真，雖然結果讓人震驚難過，大家也憤怒過、哭過了，但都已經收拾好心情。

賴美惠表示，今天大家化悲憤為力量，短短不到一天馬上號召所有人，連署了近千份連署書，當初是大家共同民意推舉謝淑亞參選，今天也有義務再把謝迎接回來。

她說，支持者們不畏懼強權、不畏懼壓力，他們永遠是謝副縣長的靠山，雲林縣需要謝淑亞、麗善縣長也需要謝淑亞，眾人對於謝淑亞的支持與愛不會因為選後動搖，希望謝副縣長可以揮別陰霾，等待時機東山再起。