布拉格市長對中國強硬？ 柯文哲：只是不喜歡被壓迫

台北市長柯文哲訪問布拉格，拜會捷克友台小組，對於布拉格市長賀瑞普所屬的海盜黨，對中國問題強硬，卻獲得民眾黨支持，柯文哲受訪時說，其實賀瑞普市長對台灣比較友善，他只是表達不喜歡被壓迫 、不喜歡被設定條件，他要跟世界上的城市交往時，不要被人家設定的條件。所以這是普世價值，希望能夠平等自由。

柯文哲的訪問團台灣時間16日從捷克轉往拉脫維亞、愛沙尼亞兩國，先拜會里加市政府最高行政首長、參訪里加中央市場及聽取簡報，中午與里加市府官員餐敘；下午則參訪拉脫維亞國會及拜會拉脫維亞國會友台小組；晚間搭乘巴士前往愛沙尼亞塔林。

對於今天結束布拉格2天半參訪行程，柯文哲說，印象最深刻的是捷克是文化古國，歐洲文明還是很早，像昨天參觀的查理大學，從1348年到現在，已經超過600多年了，這些國家都是歷史悠久，文明的歷程都很久，文化很深厚。

至於對賀吉普市長有更進一步認識？柯文哲說，他常常會講出他在台灣那二個月的故事。每次都會聽到，聽一聽覺得台灣人對外國人真的不錯。