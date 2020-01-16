謝金河指韓國瑜以前每天喝酒 韓辦發聲明駁斥

財信傳媒董事長謝金河15日在演講時指稱，以前韓國瑜追李佳芬時常拜訪他家，韓國瑜以前每天一定要喝酒。但韓國瑜辦公室今凌晨發聲明駁斥，李佳芬與韓國瑜認識時，謝早已不住西螺，韓任職北農期間亦無頻繁互動，謝所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的説法，應是誤信不實說法，並非事實，令人遺憾。盼謝作為專業財經媒體人，對於不實謠言，能明辨是非，共同維護珍貴公信力。

媒體報導，謝金河15日受邀到工商協進會演講時，指自己是李佳芬小學同學，以前韓國瑜追李佳芬時常拜訪他家，還說韓過去還沒當官時可睡到中午，在北農時每天喝酒。

韓國瑜辦公室今凌晨聲明表示，針對財信傳媒董事長謝金河在工商協進會演講內容一事，韓國瑜辦公室在此嚴正澄清，李佳芬與謝董事長雖同讀一間小學，並非頻繁互動，數年偶見一面，彼此知道對方，僅此而已。

此外，李佳芬與韓國瑜認識時，謝董事長早已不住西螺，韓市長任職北農期間亦無頻繁互動，不解為何會有此言論？

韓國瑜辦公室強調，韓國瑜近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢有所懈怠，除了少數與媒體、朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾。

韓國瑜辦公室指，謝金河所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的説法，應是誤信不實說法，並非事實，令人遺憾。希望謝董事長作為專業財經媒體人，對於不實謠言，能明辨是非，共同維護珍貴公信力，至為感激。