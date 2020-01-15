韓國瑜：選舉是一時 團結向前走才是一世

高雄市長韓國瑜在總統大選敗給蔡英文總統，他選後首度在臉書抒發心情。韓表示，選舉是一時、團結向前走才是一世，我們已經打過美好的一仗，希望擦乾眼淚後就抬頭望向天空，為這片土地一起努力吧。他還說，人家說有遺憾才是青春，儘管自己已不再年少，但中老年的遺憾卻也是生命的養分。 高雄市長韓國瑜在總統大選敗給蔡英文總統，他選後首度在臉書抒發心情。圖／翻攝韓國瑜臉書 分享 facebook