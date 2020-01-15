【重磅快評】蔡政府再伸手管媒體 只為防治自殺？

近日預告的自殺防治法施行細則草案要求媒體遵行十項規定，包括不得將自殺新聞刊登於頭版、網路平台首頁或過度重複報導，違者最高重罰百萬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部近日推出「自殺防治法」施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台或過度報導，違者可處百萬元罰款。防治自殺人人有責，但原本應屬於媒體自律、道德約束範疇事項，卻成為政府擴張公權力的藉口，真沒有侵害言論自由或新聞自由之虞？

前年通過的「自殺防治法」規定傳播媒體不能報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」、「詳細描述自殺個案的自殺方法和原因」、「致命性自殺工具銷售情報」等等，因立法目的及內容緊扣「防治自殺」，施行一年多來媒體也多予配合。但這回衛福部訂定施行細則進一步規定自殺新聞不能放頭版、網路平台或「過度」報導，不免讓人質疑是否恣意擴張對母法的解釋？

誠然，世界衛生組織對自殺新聞報導曾提出「六不」，即不要刊登出照片或自殺遺書、不要報導自殺細節、不要簡化自殺原因、不要將自殺光榮化或聳動化、不要使用宗教或文化刻板印象解讀，以及不要過度責備。但這終究是希望媒體自律的「建議」，更遑論干涉媒體編採自由。政府若據以作為強制性規範依據，更進一步限制媒體刊登版面，恐已有違憲之虞。

讓人不解的是衛福部的邏輯，如果認為自殺新聞刊登頭版會引起仿效效應，卻又為何以但書規定，若是知名公眾人物或國內外重要人物相關新聞和自殺有關就不在此限？難道竟不知公眾人物自殺會比升斗小民自殺更引發民眾閱聽動機？此時為何「民眾知的權利」就能凌駕於防治自殺之上？

再者，若升斗小民自殺涉及重大政策或者牽涉公共利益，反可能因法令之限縮，使得報導失去理性討論空間。例如士兵受不當管教自殺，或是基層公務員不願同流合污自殺，若僅因他們並非公眾人物，即限制媒體以頭版去凸顯輿論的重視程度，以及要求政府給個說法的強度，反可能使得幕後藏鏡人得以逃避其責。

更離譜的是，此事攸關媒體自律與新聞自由，但據報導衛福部討論施行細則草案時僅找自殺防治學者和專家來討論，竟未找直接相關的媒體，如此修法程序，又豈符合公開、透明、民主原則？

當前民進黨政府最為人詬病之一，就是設置種種機制關卡行管控言論之實，選前台大教授蘇宏達乃至許多民眾莫名遭「查水表」即是顯例。如今再推出如此矛盾又幾如黑箱立法的施行細則來管控媒體，又教人民如何能相信，蔡政府再次對媒體伸手，真的只為防治自殺？