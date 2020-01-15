選後蔡思對話 學者：需逐步建互信

兩岸政策協會15日召開記者會，席間不少學者提到蔡英文已在勝選感言中釋出善意，而北京有可能礙於面子，選擇在檯面下交流。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 選後台灣近6成民意希望兩岸重啟對話，然而中國領情嗎？兩岸政策協會15日召開記者會，席間不少學者提到蔡英文已在勝選感言中釋出善意，而北京可能是礙於面子，只選擇在檯面下對話。針對武統發生的可能性，學者張宇韶認為，若是民進黨不冒進台獨，武統便不是議題。

個案中建立互信

針對蔡英文在勝選感言中提出的8字箴言：和平、對等、民主、對話，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶認為，這承繼了陳水扁執政時倡議的和平、對等、民主、主權，但以「對話」二字取代「主權」，一方面台灣主權在國際間已是客觀事實（由多達66國的賀電可以看出）；另一方面，也顯示出蔡政府欲重啟對話的心意。

張宇韶預測，北京當局或許放不下身段，才會在選後重申和平統一的立場，但檯面下仍可能與蔡政府對話。張宇韶分析，習近平在2022年將面臨總書記任期是否展延的問題，對台政策的順利與否是關鍵，對習近平來說，若民進黨政府願意與其對話，雖不到和平統一的理想，但也可以算得上是「次佳」的進展。

「蔡英文不僅釋出超乎預期的善意，北京最近也有正面的回應。」台灣世代教育基金會執行長張百達分析指出，針對武漢肺炎疫情，台灣疾管署年初提出訪查要求，也獲得陸方允諾。張百達說，這件事雖然不涉及政治，但仍是重要的善意，他也強調，未來兩岸的交流應在「一件件個案中建立互信」。

兩岸政策協會理事長譚耀南則呼籲，中國必須正視「中華民國存在的事實」，並希望以此取代九二共識，作為兩岸協商的政治基礎。張宇韶說，國民黨青壯派近來也主張重新檢討九二共識，由於九二共識和一中原則漸漸分不開來，雙方需要更有彈性的兩岸論述。

武統真假議題

針對蔡英文連任之後發生武統的可能性，張百達表示，中國對台的軍事準備一直都在，包括飛彈佈署，但武統並非目前共產黨內部的主流聲音。

張宇韶表示，武統既是「真議題」也是「假議題」，之所以為假議題，是因為武統是中共為了維護統治正當性「對內」的文宣，包括環球時報等鷹派官媒的放話，或是容許網路上出現武統的言論。張宇韶指出，除非民進黨過於躁進推動台獨，逼得中共不得不採取武力阻止，武統不會成為真議題。

【更多精采內容，詳見 】