親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
組新內閣受關注
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

吳敦義辭黨主席！由林榮德代理主席 曾銘宗代理秘書長

2020-01-15 17:40攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德代理黨主席、黨團總召曾銘宗接下代理秘書長職務。

吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（圖）代理黨主席。記者曾...
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（圖）代理黨主席。記者曾學仁／攝影
分享
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總...
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總召曾銘宗（右）接下代理秘書長職務。記者曾學仁／攝影
分享
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總...
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總召曾銘宗（右）接下代理秘書長職務。記者曾學仁／攝影
分享
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（右）代理黨主席、黨團總...
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（右）代理黨主席、黨團總召曾銘宗（左）接下代理秘書長職務。記者曾學仁／攝影
分享
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總...
吳敦義確定辭去黨主席職位，國民黨中常會決議由中常委林榮德（左）代理黨主席、黨團總召曾銘宗（右）接下代理秘書長職務。記者曾學仁／攝影
分享

2020選舉國民黨

延伸閱讀

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總...

吳敦義請辭「無代理主席」 曾銘宗代秘書長暫掌...

吳敦義請辭 傾向由曾永權代理主席

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

藍營青壯派：不要再談九二共識、與美中維持等距互動

2020-01-15 15:59

影／林榮德代理黨主席 誓言選出人才重振國民黨雄風

2020-01-15 17:43

國民黨選得不差？藍軍分析：多的200萬票都是蔡英文的

2020-01-15 17:22

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

2020-01-15 16:51

比較三任國民黨主席 青壯派送吳敦義4字「讓人無言」

2020-01-15 16:42

謝龍介：願賭服輸跳柳川 大家一起行銷台中燈會

2020-01-15 16:20

吳敦義請辭 傾向由曾永權代理主席

2020-01-15 16:14

大選慘敗感言 秦慧珠建議韓國瑜這7件事

2020-01-15 16:00

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

2020-01-15 15:52

吳敦義確定請辭 曾銘宗代理國民黨秘書長

2020-01-15 15:49

影／林家興闖國民黨中央控訴被打 林杏兒澄清沒打人

2020-01-15 15:29

民意才是最大黨意 藍青年議員呼籲打破元老政治

2020-01-15 14:49

多接近民眾少受訪 韓國瑜果然調整作風

2020-01-15 14:48

不滿抗議要求「老賊下台」國民黨青年大打出手

2020-01-15 14:43

影／國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

2020-01-15 14:36

國民黨舉辦中常會 青年團體衝進中央黨部表達不滿

2020-01-15 14:34

觀察站／吳敦義下台 國民黨內部問題就能解套？

2020-01-15 14:26

曾銘宗接國民黨代理主席「公平公正辦好補選」

2020-01-15 14:25

影／挺吳、反吳互嗆 「國民黨不是吳敦義的」

2020-01-15 13:51

將接任代理黨主席 曾銘宗：公正辦好補選黨主席選舉

2020-01-15 13:19

吳斯懷應請辭？徐弘庭：若是我寧願不做立委

2020-01-15 13:05

雲林副縣長選後遞辭呈 縣長張麗善：全力慰留

2020-01-15 12:55

若吳敦義堅不請辭 挺吳派中常委：退席請辭中常委抗議

2020-01-15 12:39

陳柏惟：鼓勵韓國瑜選黨主席 國民黨倒比較快

2020-01-15 12:37

堅拒曾永權代理 挺吳常委：吳敦義與交接3人組都緊張

2020-01-15 12:29

獨／國民黨敗選檢討報告4：兩岸論述未因應變局、不受青年選民青睞

2020-01-15 12:22

吳斯懷：假想敵是中國大陸解放軍 洩密就關到死

2020-01-15 12:13

獨／國民黨敗選檢討報告3：黨不團結、不分區提名未符外界期待

2020-01-15 12:11

讓吳敦義有漂亮身影 挺吳常委：不杯葛曾銘宗代理主席

2020-01-15 12:05

獨／國民黨敗選檢討報告1：網軍帶風向、形象受質疑...「本黨不受青年選民青睞」

2020-01-15 12:03

2020敗選檢討 國民黨：習近平談話、反送中事件影響大

2020-01-15 11:43

縣市年輕議員籲聽民意 「國民黨再不改革等著被滅」

2020-01-15 11:18

黨主席朱立倫民調看好度最高 王浩宇：藍被非典型嚇到

2020-01-15 11:03

輸掉一整個青年世代 藍青壯議員串連北上籲黨大破大立

2020-01-15 10:55

國民黨七年級議員發聲 今集結拒黑箱補選

2020-01-15 10:38

國民黨中常會 侯友宜：接受、面對問題並處理它

2020-01-15 10:31

國民黨改革 4縣市年議員發難：民意才是最大黨意輕

2020-01-15 10:31
看更多

熱門文章

蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

2020-01-14 20:04

才宣布要辦謝票演唱會 高嘉瑜爆阿伯打來「千萬不要」

2020-01-15 09:20

吳敦義主席辭得扭捏 看看藍綠「前輩」們如何下台

2020-01-15 08:00

國軍三項加薪方案 飛官每月最多增七萬元

2020-01-14 21:32

國民黨敗選借鏡 蔡英文做到這7字走出2018敗選陰影

2020-01-15 00:10

獨／國民黨敗選檢討報告1：網軍帶風向、形象受質疑...「本黨不受青年選民青睞」

2020-01-15 12:03

蔡英文、陳菊拜會李登輝 提前祝98歲生日

2020-01-14 22:23

攻擊還沒到盡頭 羅智強：吳斯懷若肯請辭我去跪都可以

2020-01-15 06:42

民眾黨獲佳績！「學姐」黃瀞瑩首曝動向 網喊：等妳喔

2020-01-14 20:29

蔡總統BBC專訪：中國須面對現實尊重台灣 侵台代價大

2020-01-15 09:36

辣台妹是嗆辣或俗辣？孫大千籲蔡英文推難民法救港人

2020-01-15 08:30

兩種韓國瑜 促成此次「國民黨悲劇」

2020-01-14 18:30

幕後苦衷…吳敦義不帶走一片雲彩 也不留債

2020-01-15 00:19

等了一個月 許宗力終於發聲挺法官

2020-01-15 00:00

國民黨改革 洪秀柱：如果要去中國化不如解散

2020-01-14 18:58

影／國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

2020-01-15 14:36

上海解除布拉格姊妹市 柯文哲：中國無權限制

2020-01-15 09:49

接台中市副市長？立委顏寬恒：「不可能」、敗選遭抹黑

2020-01-14 18:26

不滿抗議要求「老賊下台」國民黨青年大打出手

2020-01-15 14:43

吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

2020-01-15 15:52

總統蔡英文壓倒性勝選 華郵：習近平台灣夢幻滅

2020-01-14 21:50

吳斯懷：假想敵是中國大陸解放軍 洩密就關到死

2020-01-15 12:13

將接任代理黨主席 曾銘宗：公正辦好補選黨主席選舉

2020-01-15 13:19

看到哪打到哪 空軍超級響尾蛇飛彈首度亮相

2020-01-15 11:48

陳柏惟：鼓勵韓國瑜選黨主席 國民黨倒比較快

2020-01-15 12:37

楊蕙如現身！蔡英文大選狂掃817萬票 她開心悄按讚

2020-01-15 15:09

吳敦義請辭「無代理主席」 曾銘宗代秘書長暫掌黨務

2020-01-15 16:31

國民黨敗選風暴 吳敦義今請辭走人

2020-01-14 23:52

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

中科院試射增程型雄三命中目標 射程達400公里

2020-01-15 10:22

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

多接近民眾少受訪 韓國瑜果然調整作風

2020-01-15 14:48

【即時短評】搶救國民黨 改名劉德華就會變萬人迷？

2020-01-14 20:26

德國之聲短評／民進黨勝選後 兩岸關係的下一步是？

2020-01-14 18:16

影／挺吳、反吳互嗆 「國民黨不是吳敦義的」

2020-01-15 13:51

【重磅快評】被消失的柯市長是不是蔡總統的家人？

2020-01-15 12:35

影／林家興闖國民黨中央控訴被打 林杏兒澄清沒打人

2020-01-15 15:29

最新民調 近6成台人認為中共應與蔡英文重啟對話

2020-01-15 10:31

反滲透法今簽署公告 蔡英文要求行政院持續宣導

2020-01-15 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top