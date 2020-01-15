大彩虹畫過台北天際 蔡總統在臉書、IG分享

蔡英文總統稍早在IG分享下午出現在台北的一道大彩虹。照片翻攝自總統臉書 分享 facebook

一道巨型的彩虹，稍早畫過台北天際。蔡英文總統也透過 IG發文，並分享到臉書。蔡總統說，「今天台北有一道大彩虹！大家都有看到嗎？」