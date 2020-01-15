罷韓 羅文嘉：交給高雄市民來判斷和抉擇

民進黨秘書長羅文嘉。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 選前發動的罷免高雄市長韓國瑜行動，在選舉過後持續進行中，針對外界關注民進黨在選後對於罷韓的態度，民進黨秘書長羅文嘉表示，蔡英文總統先前也有回應過，罷韓是屬於高雄市民的選擇和決定，就交給高雄市民來判斷和抉擇。