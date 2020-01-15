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促轉會：國安局林宅血案檔案 認為家博「嫌疑不大」

2020-01-15 17:01聯合報 記者程嘉文／即時報導

行政院促轉會今天發布新聞稿表示，該會於2018年開始重啟林宅血案調查，發現在國安局保管的機密檔案中，存有從未對外公開的澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs）案發當天中午打電話到林宅，與林義雄雙胞胎女兒通話的紀錄。此一關鍵檔案如今雖經國安局檢討解密，但國安局也認定該批檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，而援引《政治檔案條例》第8條第2項、第4項之規定，須屆滿50年後方能提供外界閱覽。

家博當年來台研究地方政治，而與黨外人士、林家結識，在血案發生後也曾被警方視為疑犯。家博曾於事件發生後3日的偵訊筆錄中表示，案發當日中午曾打電話到林家，由林義雄的雙胞胎女兒接聽，以此證明當時自己並不在場。2009年高檢署重啟調查報告公布後，家博更投書台灣媒體，強調該份報告雖掌握林宅遭到監聽，但在公布的監聽紀錄中，卻「並未提到我在2月28日當天中午左右與林的雙胞胎女兒的通話，可能就在她們被殺之前的數分鐘。」

檢方在林宅血案發生後，以殺人罪嫌偵辦家博，並予以限制出境二個多月。負責林案調查的專案小組始終認為家博若非參與者，亦為「知情者」。例如1998年台北市政府警察局的重新佈署偵查報告指出，根據檔案資料研判，「家博可能對本案有相當程度之了解」。到了2009年的高檢署重啟調查，仍打算將家博當年在宿舍留下的跡證重新鑑識，後來因為無法取得家博血型進行比對才沒有進行。

不過，這批解密檔案中，首次揭露的警總呈給國安局之「林義雄動態」檔案，證明國安局於案發後不久即確認家博確曾在當日中午致電林宅，且承辦人員認為其「涉嫌可能不重」。檔案記載：「據是日值班同志記憶所及，家博確於12：00左右電林宅與小孩聊天」、「家博之涉嫌可能不重，巧合之情況很有可能」。而另一份國安局的監聽紀錄檔案亦紀錄家博在電話中對林亮均姊妹說：「叔叔今天沒有時間來看你們，叫他們要乖一些。」

這些當年的監聽紀錄與工作研判，在檔案持續列為機密的情況下，案發後的林宅血案調查小組是否獲悉這份監聽紀錄及相關資料，尚不得而知，但調查小組並未據以修正調查方向，則屬事實，也因此導致2009年家博仍透過投書跨海喊冤。遺憾的是，家博已於去年（2019）11月24日病故，來不及親眼目睹這些能夠證實其說法的重要檔案。然而依國安局的認定，即使家博仍在世，至少須再等待10年，也就是2030年，林宅血案發生50年後，方得閱覽檔案。

促轉會說，這批國安局首度揭露的機密檔案，為重啟林宅血案調查的重要基礎。國安局對該批檔案「嚴重影響國家安全或對外關係之虞」的認定，及對外開放應用的限制，可能影響林宅血案重啟調查報告的公布，以及社會大眾對檔案的使用。促轉會將與國安局積極協調，希望能盡早開放檔案，提供各界應用。

國安局血案促轉會

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