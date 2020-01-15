國民黨要改革 藍新北議員：讓黨接地氣

國民黨2020大選遭逢挫敗，國民黨新北市議員劉美芳、邱烽堯、宋雨蓁、王威元、廖先翔今舉辦記者會，在兩岸議題的部分，應修正九二共識的方向，建立黨內新的活水兩岸論述，並且串連北北桃的議會，讓黨接地氣。

5議員今提出5大訴求，包括包括黨主席補選部分及黨內組織改造、修改重大議題及路線、青年發展未來、組織地方議會青年議員與透過新世代競選里長深入基層。

劉美芳指出 ，2018年新北市長選舉，國民黨的侯友宜贏民進黨的蘇貞昌29萬票，但今年總統選舉，國民黨倒輸43萬票，這代表民心思變，希望大家不要緬懷國民黨贏得新北38席議員席次，希望針對新人斷層問題，提出改革。

廖先翔則說，一般民眾對黨中央是不接地氣的印象，敗選後黨主席、中常委應該負起責任，但黨是否永續發展，重點應該是在制度，黨主席目前必須負責很大的募款經費，導致有理想的人沒辦法接黨主席，募款責任不在黨主席。

此次大選國民黨不分區名次有提升，邱烽堯則說，總統候選人得票數不如預期，敗選有很多因素，希望透過黨內改革、路線、重視年輕人、吸引中間選民，讓國民黨改造重生，是改革的幾項因素，藉由青年議員來呼籲。