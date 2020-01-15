羅文嘉、林飛帆任期到5月19日 去留問題還沒思考

民進黨秘書長羅文嘉（右）與民進黨副秘書長林飛帆（左）。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 民進黨今天舉行總統及立委選後的首次中常會，民進黨秘書長羅文嘉與民進黨副秘書長林飛帆出席會後記者會。兩人的任期到5月19日，對於下一步？羅文嘉與林飛帆都表示，先前的任務業已完成，達成後，當然是隨黨主席卓榮泰進行善後工作，包含人員歸建、經驗及資訊成果建檔及籌編今年度預算等。

選後第一次的民進黨中常會會後記者會，媒體把焦點都放在羅文嘉和林飛帆未來的動向。

羅文嘉表示，正好就是去年今天回到民進黨任職，他跟黨主席卓榮泰、林飛帆，很高興跟大家一起打這場光榮戰役，達成勝利的目標，任務達成，非常高興，工作告一段落，接下來配合卓榮泰把善後工作做好，包含人員歸建、今年度預算還沒編所以需要編，還有此次選舉的經驗、資訊及成果要建檔。

林飛帆說，他加入民進黨是去年七月十五日，剛好半年。有幸能參加這次選戰，守住台灣，學到非常多。任務業已完成，達成後，當然隨主席善後工作，後期需要進一步完成，五二０之前有相關需要，可以讓黨務及政務合作，黨中央全力配合。

媒體追問下一步？羅文嘉說，沒有下一步，就是完成這段任務，正如一年前，很難忘，對他從政史上來說學習到很多，特別高興和老戰友打這麼辛苦的戰，非常倉促，但一路有年輕幹部加入，到現在為止，證明年輕世代可以跟不同世代合作，這個過程是實驗、嘗試。但他認為，努力還不夠，可以做得更好，如果再給一點時間，可以更好，黨在這個基礎上繼續往前走，可以擴大社會基礎，守護台灣的力量更強大、更強壯，有幸參與這一年，他已經很滿足，現在只想好好睡幾天的覺。

林飛帆表示，現在能想的就是把還沒走完的這一步好好走完，沒有思考下一步，未來幾個月需要盡快告一段落，我現在只想這一步怎麼好好走完，下一步留在未來再去想。