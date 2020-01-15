國台辦撼九二共識難 民進黨：活在過去無助兩岸發展

民進黨秘書長羅文嘉。 聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影 分享 facebook 大陸國台辦發言人馬曉光表示，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。針對總統蔡英文勝選後提出所謂「和平、對等、民主、對話」重啟兩岸良性互動，馬曉光回應，撼山易，撼「九二共識」難。民進黨秘書長羅文嘉表示，台灣人民這一次用八百多萬選票，告訴中共及全世界，對於未來發展的看法就是反對一國兩制。

羅文嘉表示，台灣人民這一次已經用選票，而且是八百多萬選票，不僅告訴了中共，也告訴全世界，台灣人民對於未來發展的看法就是反對一國兩制，這已經非常清楚，所以民進黨也希望對岸能夠充分了解台灣人民對於追求民主的意志和決心，活在過去無助於未來兩岸的和平發展。