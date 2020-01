蘇貞昌金鼠福袋亮相！4萬份一元福袋發民眾

農曆春節將近,行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今亮相,因為是鼠年,有可愛的老鼠外觀,上面寫「2020平安幸福『鼠』於你」,還有蘇貞昌與夫人詹秀齡的拜年照片,以及「Say Cheese! Its the Year of the Rat! 行政院祝您新年快樂」的字樣。

行政院發言人Kolas Yotaka表示,蘇貞昌預定在農曆過年期間到廟宇等地走春,共印製了4萬份,將發放給民眾,具體行程計畫在蘇貞昌的臉書上公布。 農曆春節將近,行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今(15日)亮相。 記者陳熙文/攝影 分享 facebook 農曆春節將近,行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今(15日)亮相。 記者陳熙文/攝影 分享 facebook