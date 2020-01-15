蘇貞昌金鼠福袋亮相！4萬份一元福袋發民眾

農曆春節將近，行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今亮相，因為是鼠年，有可愛的老鼠外觀，上面寫「2020平安幸福『鼠』於你」，還有蘇貞昌與夫人詹秀齡的拜年照片，以及「Say Cheese! Its the Year of the Rat! 行政院祝您新年快樂」的字樣。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌預定在農曆過年期間到廟宇等地走春，共印製了4萬份，將發放給民眾，具體行程計畫在蘇貞昌的臉書上公布。 農曆春節將近，行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今（15日）亮相。 記者陳熙文／攝影 分享 facebook 農曆春節將近，行政院長蘇貞昌的賀歲1元金鼠福袋今（15日）亮相。 記者陳熙文／攝影 分享 facebook