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柯文哲被消失？外交部：支持城市外交 無需過度聯想

2020-01-15 15:15聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

台北市長柯文哲（右）訪問捷克，與布拉格市長賀瑞普（左）簽署姊妹市協定。圖／北市府...
台北市長柯文哲（右）訪問捷克，與布拉格市長賀瑞普（左）簽署姊妹市協定。圖／北市府提供
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捷克首都布拉格無懼北京壓力，13日宣布與台北市締結姊妹市。但拚出城市外交成績的台北市長柯文哲，一度名字在外交部臉書被消失，直到今天上午才將貼文「北市府團隊」改成「台北市長柯文哲率領市府團隊」。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部已經在駐捷克代表處臉書、Taiwan Today 網站和Twitter等相關社群媒體平台上，已貼出台北市柯市長、台北市府團隊與捷克布拉格市長的照片露出。本案盼外界實無需做過度聯想。

歐江安表示，外交部對於地方首長出國進行國際交流及締結姊妹市等城市外交，向來秉持支持且樂見其成的態度。不管是訪團的前置作業、行政協調，或者陪同訪賓等，外交部皆依其需求，偕同駐外館處提供協助。外交部肯定並感謝包括台北市政府在內的地方縣市進行城市外交成果。

介紹國際社會友人對台灣的支持，一直是外交部臉書的重要主題之一。這次外交部上貼布拉格市與台北市締結姊妹市的貼文，也是希望讓大家看到國際社會支持台灣的聲音。本次布拉格市賀瑞普市長公開挺台發言的貼文，引起不少網友的討論，為避免外界產生誤解，外交部臉書小編已經在貼文留言部分詳盡說明，並且已經重新修訂貼文。

歐江安表示，有關台北市柯市長訪問捷克與布拉格市長簽署姐妹市相關貼文，針對網友質疑外交部臉書未在第一時間呈現市長姓名事，事實上在該則臉書貼文前，外交部已經在駐捷克代表處臉書、Taiwan Today 網站和Twitter等相關社群媒體平台上，已貼出台北市柯市長、台北市府團隊與捷克布拉格市長的照片露出。本案盼外界實無需做過度聯想。

外交部北市捷克

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