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反滲透法釋疑 政院指示陸委會成立小組討論違法行為

2020-01-15 14:45聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

蔡英文總統今發表談話，宣布簽署反滲透法並公告，同時要求行政院成立專案小組，針對反滲透違法行為向民眾說明清楚。對此，行政院下午表示，未來將交由陸委會主責開會，成立專案小組，務必討論出滲透類型，讓民眾明白有一個範圍，了解法案是反滲透，不是反交流。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，針對反滲透法，蔡總統在談話中要求行政院所做的三件事，包括持續宣導、成立專案小組向民眾釋疑，以及海基會設立「諮詢服務窗口」，行政院已經指示陸委會在15日下午召集邀請法務部、內政部等，共同開「因應反滲透法施行協調小組」第一次會議。

Kolas表示，反滲透法從起草至今，有太多不實的謠言，讓人民過度擔憂、焦慮與恐懼，為了解除人民疑慮，強調這是一個反滲透，但不反交流的法，專案小組必須要清楚的公告周知，到底什麼樣的樣態、什麼樣的行為叫做滲透。小組會清楚討論怎麼樣才屬於犯罪樣態、違法形式，及具體違法行為，並盡快讓民眾知道。

小組的目的在於，確立反滲透法的施行細則，以及施行方式，同時也針對所謂的違法行為作討論，儘速公告給民眾了解，以減少不必要的疑慮，和不必要的謠言擴散。

Kolas並解釋，行政院並非慢半拍來提出配套的施行細則，而是行政機關按例都是在立法通過後才頒布施行細則，但也指出，相關部會在草案推出後都有做討論。

Kolas並強調，未來將由陸委會主責開會，不會有行政院政委政委負責主持，但負責法律相關議題的政委羅秉成會參與討論。至於已經在中國就學、就業、生活的民眾未來將透過海基會的窗口，得到說明，以及法律釋疑，以免大家過度擔心、恐慌和焦慮。

然而，針對反滲透法，陸委會聯合內政部和法務部在日前舉行記者會，並指出未來會以個案認定是否違法，如今總統要求要討論出具體犯罪行為，是不是總統與部會不同調？Kolas則表示，以個案認定的大精神不變，但應該由相關部會討論，設定出類型，向人民釋疑，不是政府說了算，讓人民清楚了解有一個大方向的範圍，以適度減輕人民疑慮。

她表示，主管機關會在大範圍中幾種特定的類型內，再依個案決定，是不是針對特定的違法行為提告。

行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
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行政院反滲透法Kolas

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