【即時短評】蔡英文的「口諭憲法」 片面改變現狀？

當選時表示願以「和平、對等、民主、對話」為基礎和大陸展開協商的蔡英文總統，短短四天後就拋出了震撼彈，以「口諭憲法」的方式逕行宣布我們叫做「中華民國台灣（the Republic of China, Taiwan）」。雖然此一論述，蔡總統在選前就已多次提及，但從論述的脈絡來看，還是有明顯的改變。

傳統上，民進黨對於台灣獨立的論述，分成「更名派」和「不需更名派」，後者在論述上的三段論分別是「台灣已經獨立」，「不需要更改國號」，「國號叫中華民國」。雖然這仍有把台獨以「中華民國」借殼上市的問題，但畢竟國號叫「中華民國」，仍符合目前憲法的歸範。

但蔡總統的新論述，三段論的前兩段不變，最後一個從「國號叫中華民國」變成了「我們自稱為中華民國台灣」。而且過去四年，「中華民國台灣」的英文敘述也從"the Republic of China（Taiwan）"，變成了"the Republic of China, Taiwan"。前者的「台灣」有附註、也可稱的意思，後者則是把台灣納入國名的一部分。而且徵諸過去與大陸在各項國際組織上會籍"Taipei,China"、"Chinese Taipei"之爭，"Taiwan"顯然是蔡總統宣示的國號主體。

當然，「自稱中華民國台灣」和「國號叫中華民國台灣」仍有一段距離。但這顯然是民進黨意欲打擦邊球的做法，其意義是「中華民國」的憲政現況已經名存實亡，只是民進黨不能、不願或不敢正式提案更改國號而已。這到底算不算「片面更改現狀」，將會有很大的解讀空間。

若把時間拉回到選前，民進黨國際部主任林靜儀接受德國之聲專訪，提出許多對兩岸的觀點。其中民進黨否認了「主張統一是叛國」的說法，卻並未否認「無法推動修憲更改國號是受限於國會席次不足」。這與蔡總統在此次專訪裡說台灣「不需要宣布獨立」顯然有所扞格。民進黨和蔡政府真正的主張是甚麼？應該說明清楚。

只是無論是蔡總統的「口諭憲法」，或者民進黨傳統的制憲正名，對於已然緊繃的兩岸關係都是雪上加霜。817萬民意當後盾，蔡總統有底氣做她想做的事，但這其中包括兩岸再度兵戎相見嗎？