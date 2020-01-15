早起跑市政 鄭文燦暗酸「人家銷假上班，我每天上班」

桃園市八德區調解委員會新廳舍今日舉行喬遷啟用典禮，斥資約759萬將原八德市民代表會2樓空間更新整修，規畫調解室、委員休息室、調解檔案室、民眾休息室及員工辦公區等空間，供民眾洽辦調解業務與法律諮詢更理想的環境，市長鄭文燦也一早就來視察，暗酸「人家銷假上班，我每天上班」。

鄭文燦表示，為了讓過去的市代表都各自有用途，加上八德地區社福設施較少，又考量調解會需要空間，因此將4層樓的原市民代表會，2樓空間規畫成7間調解室、1間委員休息室、1間調解檔案室、1處民眾等待區、1處員工辦公區及3間廁所，鄭說，過幾個月還會陸續開幕市府社會局其餘的3個設施場館。

提及聘請調解委員的標準，鄭表示，不管是交通事故、債權債務，或家事糾紛等，八德調解委員會的調解績效都相當良好，鄭說，擔任調解委員需有同理心、法律專業，還要有人情義理的考量，在斡旋階段也具有充分耐心，是一份相當不簡單的工作。

任用資格方面，鄭說，嚴守婦女保障四分之一名額原則，對原住民族人口較多的行政區，也規畫一席原住民族專任調解委員，另還有律師、土地代書背景各一名額，而退休教師、警察等也相當歡迎。