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吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26聯合新聞網 綜合報導

2020台北市立委選戰，民進黨候選人吳怡農未成功翻盤，卻成為全台關注的政治新星。...
2020台北市立委選戰，民進黨候選人吳怡農未成功翻盤，卻成為全台關注的政治新星。報系資料照
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2020台北市立委選戰最受矚目的「雙帥之爭」，最終國民黨立委蔣萬安順利守住席次連任，民進黨候選人吳怡農未成功翻盤雖讓支持者感到可惜，卻成為全台關注的政治新星，也讓人好奇他私底下的真面目。吳怡農的胞妹Emily13日在臉書發文，爆料他平時的樣貌。

Emily13日在自己的臉書發文，稱哥哥吳怡農從小便是「好榜樣、好典範」。選舉前搞神秘，但選戰開始卻因為一張「手臂照」而變成公眾人物，也讓Emily笑他「現在沒有隱私了喔！」而她眼中的吳怡農，是個「忠誠」的人，對家人、朋友及國家都是。

除此之外Emily也形容吳怡農是個做事謹慎也很可靠的人，凡事說到做到，而且要做到好。她舉自己好友為例，她的好友表示挺農不是人情關係，而是因為幾年前聽到吳怡農說回台後要做國防議題，幾年後回台選立委還在講同樣的東西，讓她的好友覺得吳怡農決心很強，也知道在這次選舉中，吳怡農談的都是他真正的理念。

此文一出，擁入大量支持者留言按讚，網友紛紛稱讚吳怡農，「妳哥超棒的，他掃街的時候，我跟他聊過一次天，真誠的眼神和語調，真的很棒」、「除了外表之外，真的很感動有人注意到國軍訓練的這個冷門議題！」、「壯闊臺灣的路不能缺吳怡農」；不過也有許多網友將重點放在Emily的自然捲，歪樓留言：「推一個頭髮是自然捲！農妹本人超正」、「這頭髮也太美了吧」。

吳怡農親妹妹Emily發文，貼出一家人私底下的照片，並爆料哥哥私底下的樣貌。圖擷...
吳怡農親妹妹Emily發文，貼出一家人私底下的照片，並爆料哥哥私底下的樣貌。圖擷自Emily Y.Wu臉書
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吳怡農
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