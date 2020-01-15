吳斯懷應請辭？徐弘庭：若是我寧願不做立委
國民黨大選慘敗，外界有要求國民黨不分區立委吳斯懷應請辭的聲音，吳今接受外媒專訪，對此他反問「難道請辭國民黨就會變好，改革就能完成嗎？」。對此，已請辭國民黨中常委的台北市議員徐弘庭說，他認同吳斯懷的人格 ，但在這場選舉，吳被嚴重標籤化，在這過程中，他身為泛藍長期支持者，對吳保衛中華民國，無庸置疑，但若是他遇到這樣情況，他寧願不做立委，因為他無法接受自己被標籤化和人格的抹殺。
徐弘庭也強調，他不會對自己的同志做這種要求，但如果他是吳斯懷，他不會接受外界貼標籤，但他還是尊重吳斯懷的選擇。至於外界認為國民黨敗選，吳敦義負最大責任，但中常會中會不會有人慰留？ 徐弘庭說，目前看起來 不會有中常委無視輿論和潮流。
徐弘庭認為，中常會的程序，該走還是要走完，民眾看的是中常會 不只是核備准辭吳敦義， 而是哪裡犯錯要反省、手段須修正，這是更重要的事，重點是中常會結束後，民眾看的是「然後呢？」
至於自己請辭中常委的原因，以後今天中常會後，仍有中常委要請辭，徐弘庭指出，請辭的原因很簡單，過去選舉的最高決策機構，他曾提異議，但最後不管是人數關係或是主席沒有接受，後來他覺得自己也沒有堅持到底，自己 好像也妥協了，基於對投給他的黨代表負責，對自己沒有堅持到底，沒有讓自己相信的政黨往正確的方向走，這部分當然要負責任，自己沒有好好說服黨主席，做一個正確決定。
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