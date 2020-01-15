吳斯懷應請辭？徐弘庭：若是我寧願不做立委

國民黨大選慘敗，外界有要求國民黨不分區立委吳斯懷應請辭的聲音，吳今接受外媒專訪，對此他反問「難道請辭國民黨就會變好，改革就能完成嗎？」。對此，已請辭國民黨中常委的台北市議員徐弘庭說，他認同吳斯懷的人格 ，但在這場選舉，吳被嚴重標籤化，在這過程中，他身為泛藍長期支持者，對吳保衛中華民國，無庸置疑，但若是他遇到這樣情況，他寧願不做立委，因為他無法接受自己被標籤化和人格的抹殺。

徐弘庭也強調，他不會對自己的同志做這種要求，但如果他是吳斯懷，他不會接受外界貼標籤，但他還是尊重吳斯懷的選擇。至於外界認為國民黨敗選，吳敦義負最大責任，但中常會中會不會有人慰留？ 徐弘庭說，目前看起來 不會有中常委無視輿論和潮流。

徐弘庭認為，中常會的程序，該走還是要走完，民眾看的是中常會 不只是核備准辭吳敦義， 而是哪裡犯錯要反省、手段須修正，這是更重要的事，重點是中常會結束後，民眾看的是「然後呢？」