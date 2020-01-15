【重磅快評】被消失的柯市長是不是蔡總統的家人？

蔡英文總統贏得連任，她在勝選當天呼籲支持者放下對立，在選舉結束後要擁抱家人。這段美好的談話究竟能不能實現，我們不妨從台北市長柯文哲最近「被消失」一事來檢驗。

柯文哲近日前往捷克首都布拉格簽署協定，慶祝台北市與布拉格締結為姊妹市，城市外交本是一樁美事，但碰到柯文哲就變了調。

外交部在臉書祝賀台北與布拉格簽訂姊妹市的貼文中，柯文哲「被消失」，取而代之的是「台北市府團隊」，但另一方的「布拉格市府團隊」則不是重點，外交部貼文的重點放在批北京、挺蔡總統的布拉格市長賀瑞普，外交部還不忘強調賀瑞普在台灣擁有廣大粉絲。

在兩市締結姊妹市的重要慶典上，外交部刻意讓柯文哲消失，此等肚量立刻引來國人的質疑並向外交部抗議，在柯文哲被消失的貼文刊出十多個小時候，外交部終於補上了柯文哲的名字。

過去一年蔡陣營的網軍所向披靡，先是打垮了初選競爭者賴清德，再成功的打韓、打國民黨，蔡總統在這次大選中贏得徹底，民進黨也再度完全執政。這樣夠了嗎？目前看來還不夠。

柯文哲這幾年給足了蔡總統臉色，2018年民進黨在九合一選舉大敗，蔡總統還得放低身段與柯文哲同台。但之後的反送中運動給了蔡總統翻身的槍砲，蔡、柯之間的氣勢對調，柯文哲在選前即預言，蔡總統若連任，一定清算他。

選前民進黨還不確定能否在立院獨立過半，為了吸收淺藍或白色力量的選票，跟柯文哲的民眾黨還保持友好關係；選後民進黨確定在國會獨立過半，場面話可以不用再提，民進黨立院總召柯建銘就說「走一個作秀，來一個白目」，左打時力黃國昌，右打民眾黨蔡壁如。

柯文哲訪布拉格「被消失」一事，預告了柯文哲選前的預言極可能成真，看看連選前沒什麼打蔡的新北市長侯友宜，轄內的環狀線捷運到現在還不能通車，只因蔡政府認為這不是民進黨的政績，自然就不用在選前做功德給國民黨。其他像是蘇花改與南迴公路改善工程通車，只能交由綠營人士剪綵，完全不提前朝人的功勞，也就不令人意外。