拚台捷外交柯文哲一度被消失 蔡壁如：外交不應分藍綠

捷克首都布拉格無懼北京壓力，13日宣布與台北市締結姊妹市。外交部官方臉書雖然昨天下午就貼文盛讚「台捷友好」，但拚出城市外交成績的柯文哲，一度名字在外交部臉書被消失，直到今天上午才將貼文「北市府團隊」改成「台北市長柯文哲率領市府團隊」。對此，民眾黨立委當選人蔡壁如說，拚外交應該不分藍綠。

對於柯文哲出訪歐洲拚出與布拉格締結姐妹市，外交部官方臉書大力宣揚台捷友好，但一開始的發文，只出現布拉格市長的照片，沒有台北市長的照片？甚至貼文一開始只寫「北市府團隊」，直到今天上午才將貼文改成「台北市長柯文哲率領市府團隊」，民眾黨主席柯文哲的名字一度被消失。蔡壁如說，選舉已結束，選舉的紛擾應該停止在1月11日，拚外交不應該分你我，更不應該分藍綠。