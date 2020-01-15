反滲透法今公布 新國會將再掀法律攻防戰

蔡英文總統將在今天正式公告反滲透法，朝野將展開後續法律攻防戰。除國親將聯手聲請釋憲外，國民黨也將修正反滲透法作為新會期優先項目，民進黨立委研議針對紅色媒體滲透與敏感科技保護提案修法，時代力量也要針對反紅媒滲透著手修法。

國民黨立法院黨團將在總統公告之後，帶著有國民黨立委、親民黨立委和無黨籍立委高金素梅簽名的連署書，前往司法院聲請釋憲。國民黨立法院黨團也將成立專線，提供給疑似遭受政府不當查察滲透行為的民眾，作為法律諮詢與協助。至於法律修正部分，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，選前就說無論藍委人數多寡，下屆立委伊始，都要針對這部可能侵害人權的法案提出修正，並列為優先法案。

曾銘宗表示，蔡英文總統公告反滲透法當日，就提出3個配套，這就是倉促立法、粗糙品質的鐵證。且國民黨團也不認為光靠3個配套就足夠，還是應通盤檢討。

除了總統公告反滲透法，民進黨立委認為，紅色媒體滲透、敏感科技保護等部分尚未修法，將提案；時代力量也將反紅色媒體滲透，列為新屆期優先法案。

民進黨立委賴瑞隆說，涉及重要敏感科技保護應修法納管，避免台灣重要的科技資產遭竊取；新會期將透過修法給予保護措施，保護科技核心技術，目前朝野有一致方向，細節可再討論。

至於反紅色媒體滲透，賴表示，敵對勢力的惡意透過媒體滲透，新國會也應該全面性處理，因涉言論自由，相關修法要謹慎，在反紅媒與言論自由之間，找到最佳平衡點。

時代力量不分區立委當選人邱顯智說，時代力量會將反紅媒等相關修法列優先。邱顯智說，針對反紅色媒體與敏感科技保護等，時力已有版本，接下來將繼續推動。邱表示，先前的國安五法及反滲透法都只是起步，面對境外敵對勢力滲透行為，應修法修得更完整。