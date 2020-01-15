反滲透法今簽署公告 蔡英文要求行政院持續宣導

蔡英文總統勝選後今天首度在總統府發表談話，蔡總統表示，今天她已簽署反滲透法且公告，也要求行政院做三件事，包括行政院相關部會持續宣導與及時澄清；責成相關部會組成專案小組，將違法或不違法的行為態樣公告周知；請海基會設置諮詢窗口，提供民眾相關資訊並且彙整意見。

蔡總統說，選舉已經結束，對政府來說最重要的事是維持政局穩定，所以選後的第一個上班日，就完成內閣總辭的程序，她也請蘇貞昌繼續擔任行政院長。政府沒有空窗期，政局就會穩定，所以政府在選後一切持續運作如常。

她說，現在立法院正在召開臨時會，審查中央政府總預算，「這是本屆立委的最後一項任務」，她要感謝朝野立委共同努力，執政團隊一定會不負所託，積極回應人民期待。

蔡總統說，今天她已簽署反滲透法且公告，這部法律在選舉期間有一些討論。她多次重申反滲透法不是反交流，且違法的構成要件非常嚴謹，只要不是受到中國政府的指示、委託或資助，違法提供政治獻金，違法從事競選活動，違法進行遊說、破壞集會遊行跟妨礙選舉，都屬於正常交流，不會受到影響。

蔡總統說，民眾如果還有疑慮，她已要求行政院做三件事，第一，請行政院相關部會持續宣導，避免民眾因不了解法律內容，產生不必要的恐慌，並應及時澄清外界理解錯誤的地方。