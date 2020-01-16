高雄人不是塑膠做的！「罷韓」聲量揭密韓國瑜的雙殺危機
image source：FB/ Wecare高雄
文／王筱慈
2020總統大選落幕，總統蔡英文以817萬高票連任，落選的國民黨候選人韓國瑜則是回到高雄專心市政。不過等著韓國瑜的除了高雄市民，還有公民團體提出的「罷韓」活動，不論是大選票數或是網路聲量，罷免韓國瑜已箭在弦上。
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蔡英文高雄拿109萬票 已過罷免門檻
由於韓國瑜上任不到半年就說要參選總統，甚至請假3個月打選戰，影響不少市民的觀感，也讓公民團體發起「罷免韓國瑜」提案，3萬份連署書已經遞送中
這次總統大選，蔡英文在高雄就拿到109萬7621票，韓國瑜卻僅拿61萬0896票，雙方差了48萬多票。對比2018年高雄市長的得票數，韓國瑜當時拿到89萬票，形同28萬支持者直接蒸發。根據《選罷法》規定，罷免第二階段要在60天內有22萬人連署，成案後，罷免韓國瑜的同意票要超過57萬。從韓國瑜流失的選票和投給蔡英文的票數來看，罷免很有可能會通過。
延伸閱讀：高雄人清醒了？從兩次選舉得票數秒懂韓國瑜的罷免危機
選後「罷免韓國瑜」聲量超過選前「罷韓大遊行」
image source：聲量趨勢／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2019/12/16～2020/01/14）
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，可以發現這一個月來「罷免韓國瑜」的聲量就有138629筆，其中聲量的高峰，就是公民團體赴中選會遞交罷免連署書的12月26日，有20003筆。
第二高的則是總統大選隔天，發起「罷韓」的「Wecare高雄」也在臉書貼出聲明，要求韓國瑜道歉並請辭下台；當天也有媒體報導，開票後韓國瑜未出席國際記者會，卻跑去吃汕頭火鍋，讓不少網友更加傻眼，1月12日就有15810筆聲量。另外13日韓國瑜回到高市府上班，除了對高雄市民道歉，也提到會平常心面對罷韓活動，做好市政傾聽民意，更表明目前完全沒有參選黨主席的規劃，當天有14296筆。
選後這三天「罷免韓國瑜」的聲量筆數，已經超過選前12月26日「Wecare高雄」舉辦罷韓大遊行當天的13689筆。不少人都分析總統大選高雄市民的高投票率和藍、綠兩黨得票數，是給韓國瑜的重大警訊。
不只是高雄 選後「罷免韓國瑜」成全國議題
image source：關鍵領袖／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2020/01/11～2020/01/14）
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的關鍵領袖列表，分析「罷免韓國瑜」的關鍵領袖，可發現擴散程度最高的除了發起單位「Wecare高雄」粉絲團，不少媒體和政論節目也開始討論，韓國瑜接下來會面臨的「雙殺」危機，韓國瑜會不會成為第一個被罷免的直轄市長，已成全國人民的關注焦點。
而罷免是否成案，1月19日中選會將公佈審查結果，第二階段是要在兩個月內達成22萬人連署，不過「罷免韓國瑜」的聲量氣勢，能否一路延續到五月，也是罷免會不會通過的關鍵。總統大選雖然結束了，韓國瑜還要打一場「高雄市長保衛戰」。
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