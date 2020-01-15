兩岸經貿交流密切 柯文哲：親美友中戰略不變

2020大選落幕，國民黨慘敗收場，黨內如今湧現檢討聲浪，其中包括重新檢視「九二共識」是否合時宜。對此，目前出訪歐洲的台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，國民黨怎麼處理兩岸，那是他們黨內的事情，我們不會做太多干預，也沒有權利義務去干預這件事情。

至於民眾黨的兩岸論述是否會改變？柯文哲說，過去這段時間已經講得很清楚，就是「五個互相」，因為兩岸間還是有困難，各自有各自的堅持，但我們有輸入2成是來中國大陸，輸出4成到中國大陸，再加上台灣有38萬陸配，如果連其家人算起來，恐怕上百萬人；同樣道理，不管是在中國大陸經商求學，甚至是根本住在那裡的，大概有200萬人，光是上海大概就有70萬人。

柯文哲說，老實講，兩岸間經貿交流相當密切，基於這個理由，即便政治上有爭執，原則上還是盡量保持友善態度，去解決大家面對的問題，所以「親美友中」的基本戰略還是維持。

此外，國民黨主席吳敦義預計今天會在中常會上請辭，被視為可能接任人選的高雄市長韓國瑜卻表態沒有意願，外界推測，可能是因為擔心被罷免。

對此，柯文哲說，選不選黨主席，這是國民黨家務事，當時很多年前，自己認為韓國瑜是有能量去改變國民黨的人，但在這次總統大選削掉很多能量，反而失去改革國民黨的能量，因為他也不可能一次又一次的消耗。