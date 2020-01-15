拋在野大聯盟挨批 柯文哲改口：應是全民大聯盟

民眾黨即將進軍國會，成為立法院「不關鍵少數」。民眾黨立委當選人蔡壁如日前拋出「在野大聯盟」的概念，強調和國民黨、時代力量，甚至是民進黨都有合作空間，不過卻遭時代力量質疑「雞兔不能同籠」，甚至無黨籍立委林昶佐昨受訪時更批評，民眾黨一直沒有說請楚自己的理念與政策定位，若沒有以理想、理念做為前提，現在就急著說要結盟，「那就是政治操作」。

對此，目前人在歐洲出訪的民眾黨主席柯文哲直言，其實一開始的「在野大聯盟」名詞就不太對，因為當時就想好說要以台灣整體利益、人民最大福祉為考量，所以對所有政黨的態度都一樣，依照議題來討論，盡量避免意識型態的爭執，優先解決民生問題，覺得與其講在野大聯盟，不如講全民大聯盟。

對於外界質疑民眾黨如今政治光譜似乎偏向藍營，柯文哲說，既然說我們是共融社會、國家治理，那這種說法還是掉入藍綠惡鬥的泥淖，所以民眾黨一再聲明，我們是依照議題來討論，只要是對民眾是好的，就按照議題合作，不要說國民黨，民進黨也可以合作，所有政黨都可以合作，只要講得出道理。

柯文哲表示，就像台北市一樣，議員講得出道理，對台北市民是好的，我們也不會因為他是藍、是綠，或是哪一黨的議員就給他不同待遇，所以我們會把這種態度帶進立院，因為我們不是很努力要去擺脫藍綠惡鬥泥淖嗎？就像以前就一直在講的，民眾黨絕對不要陷入小藍、小綠那種過去失敗的案例。

此外，民進黨立委柯建銘昨受訪時提到「走了一個作秀的，來了一個白目的」，被外界認為是在暗諷黃國昌、蔡壁如。

對此，柯文哲說，知道老柯和黃國昌有仇，所以他會這樣子講，至於蔡壁如本來就白目白目的。不過是這樣子啦，老柯是立法院很有經驗的前輩，所以這也是互相學習，我們把台北市公開透明文化帶進來，有些政治上要運作的、或是一些經驗的，老柯也是可以不吝分享，所以這也沒有什麼，我們還是有學習態度，但也有我們的堅持，我們堅持財政紀律、公開透明。