上海解除布拉格姊妹市 柯文哲：中國無權限制

台北市長柯文哲與捷克首都布拉格締結姊妹市後，上海市政府昨宣布，立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來，並痛批布拉格市政當局，「粗暴干涉中國內政，公然挑戰一個中國原則」。

對此，目前人在歐洲出訪的柯文哲表示，布拉格有權利和任何一個城市交朋友、締結姊妹市，中國大陸不應該決定布拉格可以和誰交朋友、不可以和誰交朋友，這不必要啦，只是製造不必要的困擾而已。

對於中國大陸嗆布拉格公然挑戰一中原則，柯文哲說，每個城市有每個城市的想法，這種所謂「五個互相」，也就是互相認識、了解、尊重、合作，最後是諒解，不僅適用在兩岸之間，中國大陸處理其他國家的城市問題的時候，應該也是用這種態度。

至於是否擔心今年雙城論壇受影響？柯文哲表示，雙城論壇是兩岸間很重要的活動，沒有涉及主權，都是文化經濟層面的交流，沒有理由不辦，今年舉辦台北燈節也還是有邀請上海參加。

由於過去柯文哲一向主張「親美友中」路線，如今是否會改變？柯文哲說，親美友中是基本軸線，不要因為小事情去干擾，我們還是對中國大陸表達友善態度，也會堅守我們的主體性，當然也還是會考量整體利益、人民最大福祉，這是基本原則，不只是中國大陸，我們也是嘗試和世界上每個城市做最好的交流。

不過柯文哲在台灣時間13日晚間和布拉格締結姊妹市後，外交部臉書也發文行銷，不過卻遭外交部前青年官劉仕傑質疑，為什麼發文只出現布拉格市長的照片，沒有台北市長的照片，感覺外交部故意不幫柯文哲行銷。

對此，柯文哲說，我們可以替台灣做多少就算多少，也不會去計較個人名聲，畢竟台灣的外交處境、國際處境本來就很困難。

柯文哲表示，像布拉格這件事情，也不是因為我們多厲害，是因為十幾年前，賀瑞普在林口擔任實習醫師，後來還在台灣旅行，也許是那段時間，他感受到台灣人民對他的友善，今天布拉格會和台北市締結姊妹市，很大理由不是因為政黨厲害、個人厲害，是因為當年台灣人友善熱情建立的。