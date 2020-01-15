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辣台妹是嗆辣或俗辣？孫大千籲蔡英文推難民法救港人

2020-01-15 08:30聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

前立委孫大千表示，蔡英文總統連任，民進黨又取得過半席次成為國會最大黨，請蔡英文不要裝傻裝睡，盡快地採取實際行動，推動「難民法」的立法，來救助流亡到台灣的香港人。

蔡英文總統高票連任，受惠於香港反送中事件的影響。曾特地在選前拍攝影片、呼籲台灣人民出來投票的港星杜汶澤，也在臉書上祝賀蔡英文連任成功，並請求蔡英文「救助流亡到台灣的香港人」。

孫大千今早在臉書貼文，請蔡英文兌現承諾，「救助流亡到台灣的香港人」。

他說，若不是因為香港的反送中事件，讓民進黨刻意操作「今日香港，明日台灣」的氛圍，大賣「芒果乾」，蔡英文又怎麼可能谷底翻身贏得總統大選？

民進黨在大選前，高分貝聲援香港反送中運動，數度把香港民運人士當成宣傳道具，全面炒作台灣內部的反中情節，總不可能這麼現實，因為取得政權就翻臉不認帳了吧？

孫大千說，既然此次蔡英文得到台灣史上最高票連任總統，民進黨又再度過半成為國會最大黨，那麼，請蔡英文不要裝傻裝睡，盡快地採取實際行動，推動「難民法」的立法，來救助流亡到台灣的香港人吧！

「辣台妹」的「辣」，究竟是「嗆辣」？還是「俗辣」？很快就可以見真章。

前立委孫大千說，請蔡英文總統兌現承諾，採取實際行動，推動「難民法」立法，來救助流...
前立委孫大千說，請蔡英文總統兌現承諾，採取實際行動，推動「難民法」立法，來救助流亡到台灣的香港人。圖片翻攝孫大千連署
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香港蔡英文民進黨

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