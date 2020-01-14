【即時短評】上午公祭 晚上尾牙 考驗政府拿捏

蔡英文總統上周六才以史上最高票贏得連任，行政院長蘇貞昌帶領的內閣團隊立下戰功，昨天總辭後旋即獲蔡總統慰留。正當國人期待政府拿出更好表現，勝選的蔡政府更須戰戰兢兢，絕不能樂昏了頭。

行政院今晚舉辦年終感恩餐會，原本無可厚非，但政府要員今天上午才參加黑鷹罹難將士公祭，晚間的尾牙確實容易引發社會不同觀感。

根據行政院秘書長李孟諺所說，這場年終感恩聚餐是蘇貞昌早在一個多月前就交代舉辦；位於新莊的餐會地點，也是訪遍台北地區才找到的場地，席開70桌，讓院內同仁可以齊聚一堂。豈料，一月初發生黑鷹直升機事故、8位將士罹難，考驗行政院的進退拿捏。

外界可能不知，蔡政府2016年上任後，今天僅是行政院院本部第一次舉辦尾牙餐會。因為，首任閣揆林全未辦尾牙；2018年初遇到「0206」花蓮大地震，緊急停辦；去年1月初，原閣揆賴清德率內閣總辭，為「九合一」敗選負起責任，蘇貞昌1月中旬接任閣揆就「衝衝衝」，根本無暇辦尾牙。沒想到，行政院員工期盼的年終餐會，今年又遇到黑鷹事故，「辦也不是，停也不是」。

如政院所言，席開70桌的場地，並非易尋。一旦取消，不但政府、業者都將面臨損失，短期內也恐難再找到合適地點。但也因為如此，更加考驗行政部門的應變能力。相較於總統府將尾牙餐會延期，行政院改以正副院長都不出席，並取消表演節目，且不提供酒精飲料，堪稱折衷之道。

不過，上午黑鷹將士才舉辦公祭，全國還為此降半旗，晚上最高行政機關就辦尾牙，反差未免過於巨大，確實容易產生在野黨立委所言「社會觀感不佳」。尤其，總統及立委大選剛落幕，外界正緊盯著民進黨政府的一言一行，更容易被放大聚焦。