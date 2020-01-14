蔡英文、陳菊拜會李登輝 提前祝98歲生日

蔡英文總統今天傍晚在總統府祕書長陳菊陪同下拜訪前總統李登輝，替李登輝九十八歲生日提前祝壽。此外，蔡總統也向李登輝說明此次總統大選結果及相關事宜。

據了解，李登輝因年事已高，體能狀況不如過去，蔡總統始終都關心李前總統身體狀況，更在去年選舉期間低調探視。