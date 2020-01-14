黑鷹失事全國降半旗 蘇揆未出席政院尾牙

行政院今晚舉辦年終感恩餐會，由於蔡英文總統、行政院長蘇貞昌上午才參加故參謀總長沈一鳴一級上將等8位將士因黑鷹直升機事故殉職的公祭儀式，蘇貞昌及行政院副院長陳其邁未出席晚間政院尾牙餐會，改由行政院秘書長李孟諺代表出席，餐會也取消表演節目，且不提供酒精飲料。

除了行政院改為低調舉辦尾牙餐會，總統府原訂今天舉辦總統府員工尾牙也取消，延到20日舉行。

李孟諺今晚致詞時表示，這項年終感恩聚餐是蘇貞昌院長早在一個多月前，為了感謝同仁過去一年以來盡心盡力，也交出一張有顯著成果的成績單，特別交代舉辦；位於新莊的餐會地點，也是訪遍台北地區才找到的場地，席開70桌，讓院內同仁可以齊聚一堂。

李孟諺說，今晚本來安排精彩的表演節目，來感謝及慰勞同仁的辛勞，「但特別難過的是，1月初發生黑鷹直升機事件，今天上午舉行告別儀式，全國也因此降半旗」，不過，因為這是一個多月前就預訂的餐會，「坦白說也沒辦法再去更改」，所以就由他及政務委員鄧振中、龔明鑫、吳澤成等人代表出席，表達對同仁過去辛勞的感謝。

今晚餐會取消表演節目，但保留摸彩活動，蘇貞昌提供1千元10包、5千元3包、1萬元1包的摸彩紅包。