僑務委員會：全球僑胞致函祝賀 守護臺灣自由民主

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄的超過817萬票連任，海外各地僑團紛紛致函表達全球僑胞的祝賀，僑務委員會委員長吳新興代表總統感謝海外僑胞對臺灣民主的支持。

吳新興表示，總統副總統選舉11日順利結束，蔡總統本次得票不僅超越2016年，更創下1996年總統直選以來的最高票紀錄；而本次大選申請返國行使投票權的海外僑胞人數共逾5千人，比4年前多出1倍之多，也可以得知海外僑胞對臺灣民主的關心與重視。

吳新興說，大選之後，僑務委員會陸續接到來自北美洲、中南美洲、歐洲、亞洲、澳洲及非洲等各地僑團致函祝賀，許多傳統僑團如加拿大安省中華總會館、巴拉圭亞松森中華會館、東方市中華會館、貝多芳中華會館等更表示，本次大選臺灣所展現的自由民主，以及成熟完善選舉制度，堪稱華人社會典範，海外僑胞均與有榮焉。吳新興代表總統向僑胞轉達感謝，他轉述蔡總統的話表示，現在最重要的任務，就是守住華人最後一塊自由之地，希望海外僑胞能持續給予支持與幫助，為臺灣的未來一起奮鬥。

這次臺灣大選受到國際社會及海外僑胞高度關注，台灣人民再次以和平方式行使民主權利，也再次印證了台灣非凡的民主成就。