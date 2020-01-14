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蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

僑務委員會：全球僑胞致函祝賀 守護臺灣自由民主

2020-01-14 20:31聯合新聞網 台北訊

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄的超過817萬票連任，海外各地僑團紛紛致函表達全球僑胞的祝賀，僑務委員會委員長吳新興代表總統感謝海外僑胞對臺灣民主的支持。

吳新興表示，總統副總統選舉11日順利結束，蔡總統本次得票不僅超越2016年，更創下1996年總統直選以來的最高票紀錄；而本次大選申請返國行使投票權的海外僑胞人數共逾5千人，比4年前多出1倍之多，也可以得知海外僑胞對臺灣民主的關心與重視。

吳新興說，大選之後，僑務委員會陸續接到來自北美洲、中南美洲、歐洲、亞洲、澳洲非洲等各地僑團致函祝賀，許多傳統僑團如加拿大安省中華總會館、巴拉圭亞松森中華會館、東方市中華會館、貝多芳中華會館等更表示，本次大選臺灣所展現的自由民主，以及成熟完善選舉制度，堪稱華人社會典範，海外僑胞均與有榮焉。吳新興代表總統向僑胞轉達感謝，他轉述蔡總統的話表示，現在最重要的任務，就是守住華人最後一塊自由之地，希望海外僑胞能持續給予支持與幫助，為臺灣的未來一起奮鬥。

這次臺灣大選受到國際社會及海外僑胞高度關注，台灣人民再次以和平方式行使民主權利，也再次印證了台灣非凡的民主成就。

去年總統蔡英文在僑委會委員長吳新興陪同下訪問丹佛受到美國中西部僑胞熱情迎接。（資...
去年總統蔡英文在僑委會委員長吳新興陪同下訪問丹佛受到美國中西部僑胞熱情迎接。（資料照片／僑委會提供）
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吳新興非洲巴拉圭澳洲僑委會

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