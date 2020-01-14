固守高雄 韓國瑜春節發紅包、沒出國規畫

高雄市長韓國瑜今上午出席市政會議。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜回歸市政，今上午出席市政會議，勉勵市府團隊全力拚市政。春節即將到來，韓國瑜也將固守高雄，春節期間無出國規畫，並會在市府前發放紅包。

春節將至，對外界關心韓春節動向，高市新聞局今說，韓國瑜在春節期間沒有出國規畫，過年前將擇日在四維行政中心、鳳山行政中心發放紅包，祝市民鼠年如意。