【重磅快評】凌遲或改革國民黨？吳敦義有三個遺憾

2020大選國民黨吞下敗績，黨主席吳敦義為個人去留在黨內掀起風暴，青壯派立委江啟臣昨晚率先請辭中常委，昨晚到今天下午有多位中常委跟進，但也有少數挺吳的中常委不從，堅持做完任期；吳敦義的去留成了國民黨踏上改革的第一個障礙，恐怕是吳敦義下台身影最難堪的一幕。

一年前的國民黨情勢大好，未料三天前遭遇雪崩式的敗選，黨主席吳敦義選後一再誤判情勢，當斷不斷，將黨主席應負政治責任推給明天的中常會決定，宮鬥大戲大有上場之勢，錯失國民黨改革契機，遺憾一也。

國民黨青壯派羅智強等人在選後第二天發起「+1」運動，提出吳主席不應被慰留、吳斯懷辭去不分區及吳敦義辭去不分區的三個訴求，一時蔚為風潮，熟讀歷史的吳敦義應當已嗅出味道，知所進退，但吳選擇相應不理，再失國民黨改革契機，遺憾二也。

「+1」運動延燒兩天，吳敦義仍無動靜，青壯派中常委、立委江啟臣昨晚再開一槍，他宣布請辭中常委，要帶頭自我檢討、改革，呼籲所有中常委一起總辭，以臨時決策委員會推舉代理主席，協助高雄市長韓國瑜度過來勢洶洶的罷韓危機。

且不論江啟臣是否有意部署黨主席選舉，此時此刻師出有名，以致響應、聲援者眾，只有水利系統的林文瑞表態不辭，看來，江啟臣的訴求應是此刻國民黨內的最大「民意」，特別是江點出國民黨要協助韓國瑜度過罷韓危機，更是藍軍此時最迫切的重點工作，國民黨人應有同感，但吳主席依然沒有反應，遺憾三也。

資深媒體人趙少康向來言詞犀利，選前之夜喊出投宋等於投蔡的說法深烙藍營支持者心中，昨晚他在政論節目中砲轟吳敦義的敗選聲明是史上最不要臉，吳不但沒有道歉，還為難中常委云云，話已經說到這般地步，吳敦義依然文風不動。

國民黨敗選，當然不是吳敦義一個人的責任，但吳既為黨主席，就有責任為黨的再起創造生機 ，負起責任只是第一步，如今國民黨敗選，全黨不談如何與年輕人對話、不談九二共識如何再進化，反而聚焦該立辭而不立辭的黨主席，全黨歪樓，吳敦義顯然已經不是一位稱職的黨主席了。