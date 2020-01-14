接見金駝獎得獎人 蔡英文：未來要讓長照2.0持續升級

蔡英文總統今接見「第27屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」，感謝12名獲獎者長期熱心公益的無私奉獻，話鋒一轉她表示，台灣已經進入「高齡社會」，這3年多來，政府積極落實長照政策，未來也要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧，也要繼續打造更綿密的社會安全網。

「金駝獎」今年邁入第27屆，由「中華民國志願服務協會」、以及「台北市志願服務協會」舉辦，今共有10名得獎志工到府接受表揚，蔡英文表示，感謝得獎人貢獻自身的時間跟專業來服務台灣社會，非常令人敬佩。

接著，蔡英文逐一表揚得獎者事蹟，像是86歲的劉林招花女士，有「超級阿嬤」的封號，是科學工藝博物館的傑出志工；莊居芳先生則是在雪霸國家公園管理處服務，致力推動環保，曾獲得「十大志工家庭楷模」的殊榮；曾溫珍英女士，在高雄榮民總醫院擔任志工，曾獲得「德馨獎」及「愛馨獎」表揚；來自彰化老人養護中心的鄭鈴美女士，用心陪伴關懷機構長者，讓長者在機構中有「家」的感覺。

另外，蔡英文說，在台東市仁愛國小服務的張憲耀先生，幫助許多中輟生返回校園，曾獲得「教育奉獻獎」、以及「金安獎」的表揚；在中央氣象局南區氣象中心服務的葉惠珠女士，曾經身兼8處不同領域的志工，非常不簡單；來自林口長庚醫院的宋碧子女士，用心服務病患，並且熱心提攜後進；在自然科學博物館服務的劉益丞女士，是推廣知識文化的重要志工。

對於無法到場的方金香女士、林溪山先生，蔡英文表示，兩人在花東地區有許多的貢獻，其中林溪山先生，更是這一屆服務時數最高的志工，高達3萬3千多小時，非常厲害。