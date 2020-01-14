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任期滿後動向如何？ 鄭文燦：在環北站不講台北站的事

2020-01-14 13:08聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

大選剛結束，桃園市長鄭文燦今天受訪時被問到下一步有是否可能接閣揆或競選其他縣市市長？鄭文燦表示，覺得蘇貞昌院長是最好的閣揆，民眾有感、施政有感，而且蘇院長衝衝衝的行動力、決斷力都常好，支持蔡總統繼續任命蘇貞昌院長續任閣揆。

他說，台灣站在一個新的起跑點上，希望內閣團隊能夠依照民意的期待，能夠做的更好，當然民進黨執政仍然有些缺點、有些地方需要改變，不因為民進黨的選舉結果，得到了超高的民意支持度因而就不改變，該做的調整還是會做調整。

被問接下來市長任期滿後，未來動向如何？鄭文燦開玩笑的說，自己就像搭捷運一樣，是一站一站坐，不會像在A21環北站就講A1台北站的事。

鄭文燦受訪時被問到下一步有是否可能接閣揆或競選其他縣市市長？他表示，覺得蘇貞昌院...
鄭文燦受訪時被問到下一步有是否可能接閣揆或競選其他縣市市長？他表示，覺得蘇貞昌院長是最好的閣揆。記者高宇震／攝影
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