追隨陳水扁 郭長豐、陳昭姿今退出一邊一國

一邊一國行動黨「澆水園丁」、前總統陳水扁在大選之後宣布退出政壇，一邊一國行動黨的發起人之一郭長豐、發言人陳昭姿今天宣布追隨陳水扁，兩人都退出一邊一國行動黨。

郭長豐、陳昭姿聲明如下：「我們長期參與政治性社團與近期加入一邊一國行動黨，原為追隨與守護最先倡議一邊一國信念之台灣之子陳總統。鑒於台灣人民在本次選舉中做出方向正確的決定，敗選的親統政黨似乎也露出改革的曙光，未來國家的命運應該由年輕世代來帶領與承擔。