更上一層樓轉戰台北市？ 林右昌：未來我不預設立場

基隆市長林右昌被視為民進黨進軍六都呼聲很高的中生代，林右昌昨天受訪，才說現在最重要的事，是把基隆市市政做好，他沒有別的其他想法。今天又有媒體訪他，他說，謝謝大家的抬愛，他現在最重要的工作，還是把市長做好，未來他不預設立場，等時機來了再做決定。

亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪，率先斥資近千億，在基隆港建置12台KIOSK自助報到機，大幅縮短辦理登船手續的繁瑣流程，今天召開記者會，市長林右昌，立委蔡適應都到場。

「會祝福林右昌市長更上一層樓嗎？」記者問，蔡適應說，林市長的表現是五星市長，市民給他很高的肯定，林市長是否會在任期中有任何的異動，這涉及市長的生涯規畫，這由市長來表達比較好，但他相信林市長不管在任何工作場合和位子，都能表現出一流的行政幹才，一流的表現。

「被視為進軍六都呼聲很高的中生代，你怎麼看？」記者問，林右昌說，謝謝大家的抬愛，不過他現在最重要的工作，還是把市長做好，未來他不預設立場，等時機來了再做決定。