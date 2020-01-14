藍：低薪、外貿被邊緣化 行政院、經濟部都要負起責任

蔡英文總統成功連任，留任閣揆蘇貞昌，但國民黨立院黨團總召曾銘宗說，蔡英文政府跟勝選內閣不該被800萬票的勝利沖昏頭，因為還是有超過500多萬票的不滿意，因為蔡執政3年半來沒有明顯政績，青年低薪沒有改善、一例一休是老闆、員工全民皆輸，邦交國也一直斷。

曾銘宗說，目前看來內閣改組異動不大，但執政團隊應該大幅度改組才是，尤其NCC、中選會、促轉會都搞成像是民進黨附隨組織，可台灣無法再一直拚政治統獨，重點是要趕快解決低薪以及外貿被邊緣化的問題，包括行政院、經濟部都要負起責任，不要蹉跎了台灣人民的前途。

藍委賴士葆則批評內閣完全不動就代表顢頇，執政黨難道以為內閣表現是致勝關鍵嗎？綠營大選會贏是因為全球反中浪潮，國民黨回應不夠好，加上大撒幣政策，其實內政上民眾仍有很多不滿。

賴士葆說，像是新南向就沒有太大的成績，也沒幫到旅遊業，無法補足陸客，讓觀光產業變慘業，光看股市觀光股都很慘就可以知道，不好的部會還是要換，畢竟外界對網軍的事情以及經濟分配還是有很多不滿，蔡英文執政團隊要小心不要變成一黨獨大的傲慢。

民進黨立委趙天麟表示，行政院應讓有感政策持續往前走，像是先前有教育部針對校園設施改造、汰換，雖然不是減稅、準公共化這種大型政策，但讓廣大師生都很有感，希望可以繼續保持2019的溫度，不要因為大選結束之後而有放鬆。

趙天麟也說，雖然國安相關法律陸續通過，但後續防護網應該要繼續加強，像是營業祕密法針對間諜行為防治的強化，加重經濟間諜的刑責等等，就很需要行政部門支持，避免關鍵基礎設施的技術遭竊取，也能增加我國在中美貿易戰當中吸引台商回流的條件。

民進黨立委鄭運鵬提醒，婚姻平權、年金改革等爭議議題，蘇貞昌在重大衝突之下能保持平衡，顯見方法是對的，加上接下來重大爭議議題應該也不多，相信能穩健走下去，但也要特別注意境外的非洲豬瘟防疫以及武漢的2019新型冠狀病毒，還有滿天飛的政策謠言。